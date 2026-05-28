José María Figueres hizo una broma sobre Gilberth Jiménez y exdiputado le contestó sin pelos en la lengua

Luego de que se diera a conocer que el exdiputado Gilberth Jiménez fue postulado para la secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el expresidente liberacionista, José María Figueres, hizo una broma en sus redes sociales sobre una situación que se dio en el pasado con Jiménez.

“¿Alguien me podría aclarar, por favor, si es cierto que la sede del SICA la pasaron de El Salvador a Turquía?”, publicó el exmandatario en Facebook.

José María Figueres hizo un comentario sobre la postulación de Gilberth Jiménez al SICA y el exdiputado le respondió. (Rafael Pacheco)

El comentario lo hizo porque en el 2023 Gilberth Jiménez, en una intervención que hizo en el plenario legislativa en la que se solidarizó con los habitantes de Turquía y Siria por un terremoto que sufrieron, él se refirió al pueblo turco como pueblo “turqueso”. El video de Jiménez se hizo viral y hasta lo apodaron Turqueso por el error que cometió.

No se quedó callado

Ante el comentario del expresidente Figueres, con quien años atrás demostraba tener una buena relación, Jiménez respondió en sus redes sociales y fue tajante.

“Agradezco a quienes me han compartido la reciente publicación del expresidente José María Figueres.

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Hace unos años los dos parecían ser muy cercanos. (Archivo)

“Como seres humanos, todos estamos expuestos a cometer un lapsus o equivocarnos en una palabra durante el intenso trabajo legislativo; es un detalle humano que en su momento reconocí y tomé con buen humor. Sin embargo, lo que verdaderamente importa no es un tropiezo verbal del pasado, sino el trabajo, la trayectoria y el compromiso real con el futuro de nuestra región”, señaló el exdiputado.

Jiménez también defendió su postulación al SICA.

“La nominación para integrar la terna a la Secretaría General del SICA es un honor y una responsabilidad inmensa que asumo con total seriedad. Centroamérica enfrenta retos enormes que requieren madurez, capacidad técnica y propuestas sólidas, no chistes ni sarcasmos en redes sociales.

Jiménez defendió su postulación y lamentó al actitud del expresidente. (Jonathan Jiménez)

“Lamento que quienes en algún momento tuvieron la máxima responsabilidad de dirigir nuestra nación, hoy dediquen su tiempo a la burla y a la política del ataque personal. Los costarricenses merecen un debate de altura y figuras públicas enfocadas en construir, en lugar de quedarse atrapadas en divisiones o en la política del resentimiento.

El exlegislador llegó a la Asamblea Legislativa como diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), pero luego tuvo un acercamiento con el oficialismo y se declaró independiente.