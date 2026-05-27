Laura Fernández tomó sorprendente decisión sobre el proyecto de armonización eléctrica

Laura Fernández, presidenta de la República, tomó una decisión que dejó a muchos con la boca abierta.

Este miércoles 27 de mayo, informó en la conferencia de prensa de Casa Presidencial que desconvocaría el polémico proyecto de ley de Armonización del sistema eléctrico nacional.

Ella dijo que está convencida de que es una buena iniciativa, pero quiere dar un espacio de reflexión a los diputados de oposición que están en contra del proyecto.

Laura Fernández desconvocó proyecto de armonización eléctrica para que diputados reflexionen. (Albert Marín)

La mandataria dijo también que solicitará al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, formular el decreto este mismo miércoles para sacar de la corriente legislativa el proyecto.

El proyecto de ley se aprobó este martes en primer debate, con el respaldo de 27 diputados oficialistas.

Fernández sabe que si el proyecto se vota en segundo debate en este momento, quedará enterrado, ya que requiere al menos de 38 votos para su probación y está clarísimo que no los tiene.

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Acusó al PLN de bloquear proyecto para que ella “no se ponga la medalla”

Antes de anunciar que desconvocará el proyecto, la mandataria acusó a los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) de bloquear el proyecto.

Ella dijo que una fuente (que prefería reservarse) le contó que el lunes pasado en la reunión de fracción los liberacionistas dijeron que el proyecto de armonización eléctrica era “potable”, y que es “una medalla demasiado grande y demasiado buena”, pero que no lo iban a votar a favor para que ella no se pudiera poner esa medalla. Piensan esperar cuatro años y luego aprobarlo.

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Este martes se votó el primer debate y obtuvo 27 votos a favor. (Rafael Pacheco)

“Aquí lo que hay es una partida de comunistas, óiganme bien, la gente que quiere llevar a Costa Rica a los apagones de Cuba o a lo que es la deuda, obviamente Venezuela, porque destruyen a su paso todo”, expresó la presidenta.

“Se unieron al comunismo para destruir a nuestra sociedad. Y vean ustedes, costarricenses, si esto es una estafa y una doble moral vergonzante que los debe de avergonzar... Se dicen defensores de los pobres, los comunistas de Costa Rica, y con estas posiciones lo único que hacen es seguir condenando a la pobreza, a la costa pobre, a las fronteras pobres, a los territorios indígenas, a los afrocostarricenses que tanto dicen que defienden. Y también son una doble moral porque se llaman ambientalistas, mentirosos”, agregó.

PLN celebra decisión de Fernández

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, celebró la decisión de Fernández de desconvocar el proyecto de ley.

El legislador dijo que es la mejor decisión que la mandataria pudo tomar por el bien del país.

“Nos alegra mucho la decisión de doña Laura Fernández, presidenta de la República. Ella decidió desconvocar el proyecto de armonización eléctrica; esa es una decisión sensata porque reconoce primero que el proyecto es inviable, pero además hemos explicado las razones por las que este es un proyecto inconveniente para Costa Rica”, expresó.

Álvaro aprovechó para decir que espera que ahora el proyecto que ellos impulsan, sobre este mismo tema, sea analizado y acogido en el Congreso para dar al mercado eléctrico del país las soluciones que se necesitan.