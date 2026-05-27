¿Qué hacía Juan Carlos Rojas, el expresidente de Saprissa, en la conferencia de prensa de Laura Fernández?

Este miércoles mucha gente se quedó sorprendida de ver a Juan Carlos Rojas, el expresidente del Deportivo Saprissa, en la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial.

El exjerarca saprisista fue presentado por la presidenta Laura Fernández como un empresario que llegó a dar su opinión sobre un tema actual y polémico: la Ley de armonización del sistema eléctrico nacional.

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, reapareció en Casa Presidencial. (Instagram de Juan Carlos Rojas)

“Hoy no vengo aquí a hablar como exdirigente, ni como empresario; vengo a hablar como costarricense, como padre de familia, como alguien que ama profundamente Costa Rica y que cree en el enorme potencial de este país.

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“El mundo está cambiando y está cambiando de una manera muy rápida y lo que hagamos ahora va a determinar si esto es una tremenda amenaza o una gran oportunidad”, expresó Rojas ante el micrófono.

Rojas llegó a dar su posición sobre in polémico proyecto de ley que está en discusión. (Casa Presidencial)

Él destacó que la energía es un elemento fundamental tanto para las industrias como para la vida cotidiana de la gente.

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“De aquí en adelante yo creo que los países se van a dividir en dos (grupos): los que cuentan con energía limpia, abundante y barata y los que no”, agregó el exdirigente deportivo.

Él está de acuerdo con la Ley de armonización del sistema eléctrico nacional. (Casa Presidencial)

Él se mostró a favor de la aprobación de la ley y aseguró que la iniciativa no pone en riesgo al ICE y más bien le hará un gran bien al país.