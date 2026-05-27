Política

¿Qué hacía Juan Carlos Rojas, el expresidente de Saprissa, en la conferencia de prensa de Laura Fernández?

Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa reapareció y lo hizo en la conferencia de prensa de Casa Presidencial con un claro objetivo

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Por Rocío Sandí

Este miércoles mucha gente se quedó sorprendida de ver a Juan Carlos Rojas, el expresidente del Deportivo Saprissa, en la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial.

El exjerarca saprisista fue presentado por la presidenta Laura Fernández como un empresario que llegó a dar su opinión sobre un tema actual y polémico: la Ley de armonización del sistema eléctrico nacional.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, habla de su salida del club. Instagram Juan Carlos Rojas.
Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, reapareció en Casa Presidencial. (Instagram de Juan Carlos Rojas)

“Hoy no vengo aquí a hablar como exdirigente, ni como empresario; vengo a hablar como costarricense, como padre de familia, como alguien que ama profundamente Costa Rica y que cree en el enorme potencial de este país.

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“El mundo está cambiando y está cambiando de una manera muy rápida y lo que hagamos ahora va a determinar si esto es una tremenda amenaza o una gran oportunidad”, expresó Rojas ante el micrófono.

Juan Carlos Rojas en Casa Presidencial
Rojas llegó a dar su posición sobre in polémico proyecto de ley que está en discusión. (Casa Presidencial)

Él destacó que la energía es un elemento fundamental tanto para las industrias como para la vida cotidiana de la gente.

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“De aquí en adelante yo creo que los países se van a dividir en dos (grupos): los que cuentan con energía limpia, abundante y barata y los que no”, agregó el exdirigente deportivo.

Juan Carlos Rojas en Casa Presidencial
Él está de acuerdo con la Ley de armonización del sistema eléctrico nacional. (Casa Presidencial)

Él se mostró a favor de la aprobación de la ley y aseguró que la iniciativa no pone en riesgo al ICE y más bien le hará un gran bien al país.

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Juan Carlos Rojas
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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