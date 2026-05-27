Panamá hizo anuncio sobre disputa comercial que tiene con Costa Rica y dejó claro algo en lo que no cederá

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industria de Panamá, hizo un importante anuncio sobre la disputa que el vecino país sostiene con Costa Rica por restricciones comerciales.

El jerarca anunció que autoridades de ese país ya empezaron negociación con Manuel Tovar, el canciller costarricense, para tratar de resolver el conflicto.

Costa Rica y Panamá inician negociaciones para resolver conflicto comercial. (Cancillería)

En un video publicado por el medio de comunicación La Estrella, de Panamá, Moltó señala que Costa Rica y Panamá son países hermanos y que están tratando de ponerse de acuerdo.

“El canciller Javier Martínez (de Panamá) sostuvo una reunión con el colega Manuel Tovar, exministro de Comercio y ahora canciller de Costa Rica, gran amigo, al cual le tengo muchísimo cariño. Fue una reunión, entiendo yo, muy cálida, muy tranquila; se hablaron de muchísimos temas; obviamente, la parte comercial se va a manejar desde el Ministerio de Comercio e Industrias como corresponde.

“Definitivamente, una vez más somos países amigos y estamos siempre dispuestos a conversar bajo las mismas condiciones, cuidando al productor panameño, así como se merece el mismo respeto que el productor costarricense”, señaló el ministro Moltó.

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Reglas parejas para los dos países

El jerarca panameño aseguró que ellos buscarán negociar en igualdad de condiciones.

“Yo creo que en iguales condiciones y con iguales derechos. Los productores panameños, tanto como los productores costarricenses, deben cumplir con las mismas reglas fitosanitarias. Lo hemos dicho, Panamá no va a sacrificar su nivel sanitario de salud, así que las plantas deben cumplir con los mismos requisitos y deben someterse a las mismas revisiones y en ese sentido cumplir.

Declaraciones de Laura Fernández hicieron que presidente de Panamá frenara la venta de electricidad a Costa Rica. (José Cordero)

“Panamá exporta a diferentes latitudes, a Centroamérica, el Caribe, a Estados Unidos, a Europa, con productos que definitivamente pudieran accesar el mercado costarricense, como ya se demostró que lo han podido hacer productos avícolas, productos cárnicos nuestros que estuvieron por muchos años exportando a Costa Rica, igual que Costa Rica estuvo exportando a Panamá. Yo creo que mientras todos cumplamos las mismas condiciones, sobre todo para el cuidado de la población, que es a lo que nos referimos, las plantas pueden ser verificadas y certificadas”, manifestó Moltó.

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¿Qué ocasionó el conflicto?

En el 2019 Panamá impuso restricciones sanitarias a productos costarricenses y en el 2020 las aumentó a otros artículos más.

A raíz de eso, Costa Rica presentó una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la organización le dio la razón a nuestro país, pero Panamá apeló y aún no ha salido la resolución final.

Hace dos semanas la presidenta Laura Fernández tocó el tema en conferencia de prensa.

“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex. He trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales, porque yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”, aseguró Fernández.

José Raúl Mulino aseguro sentirse sorprendido por el mensaje de Laura Fernández. (AFP)

Ante esas declaraciones, las autoridades panameñas señalaron que los productores y exportadores de su país enfrentan restricciones sanitarias y comerciales impuestas por Costa Rica desde hace más de 10 años.

Conflicto de intensificó

El miércoles pasado, en su primera conferencia de prensa como presidenta, Laura Fernández volvió a tocar el tema.

“Yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica: productores de lácteos, de papa y cebolla. Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, manifestó la presidenta.

Ante esas declaraciones, el gobernante panameño afirmó que la soberanía y las relaciones internacionales de la República de Panamá se guiarán bajo el principio de la reciprocidad.

“Sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica producto de sus propias necesidades... Ya le pedí al ministro Moltó que les manifestara a las autoridades ticas que, por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo", dijo el mandatario.