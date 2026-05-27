¡Cambio de última hora! El MEP le mete rudo ajuste a las Pruebas Estandarizadas de fin de año

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció cambios en las Pruebas Nacionales Estandarizadas que se aplicarán a finales de este año.

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Una de las variantes más importantes es que se aplicarán por asignatura. Antes se evaluaban por componentes globales.

En el caso de primaria, los niños deberán hacer las pruebas de Español, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.

El MEP anunció cambios en las Pruebas Nacionales Estandarizadas que se aplicarán en octubre. (MEP/MEP)

Por otra parte, a los estudiantes de secundaria, específicamente de undécimo grado, les calificarán sus conocimientos en Español, Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas, Educación Cívica e Inglés.

Otro cambio es que aumentará la cantidad de ítems. Es decir, los alumnos tendrán que responder 60 preguntas por examen.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, afirmó que esto no implica que las pruebas sean más difíciles, sino que permite tener una mayor cobertura del currículo que se enseña en las aulas.

Dentro de estas preguntas, se modificará la cantidad de opciones en la selección única. Ahora los estudiantes se toparán con cuatro posibles respuestas en cada ítem.

Esto se hace para determinar si los estudiantes tienen conocimiento de la materia o si tuvieron suerte al marcar la respuesta correcta, pues antes se incluían tres opciones en la selección única.

Las autoridades informaron que ahora se realizarán informes por alumno, por centro educativo y por dirección. También se elaborará un documento a nivel nacional.

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¿En qué fechas se aplicarán las pruebas?

El MEP comunicó que los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, aplicarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas en octubre de este año.

Los niños de primaria realizarán los exámenes entre el 13 y el 16 de octubre. El ministro señaló que se incluyen los jóvenes y adultos de los Institutos de Educación Comunitaria (IPEC) y los Centros Integrados de Educación de Adultos (Cindea).

El MEP anunció que las Pruebas Nacionales Estandarizadas se aplicarán en octubre, mientras que los exámenes de lengua extranjera se realizarán en junio. (Jose Cordero/José Cordero)

En el caso de los alumnos de secundaria, incluyendo los que estudian en la modalidad nocturna, su turno será del 26 al 30 de octubre.

Las autoridades comentaron que las pruebas de lenguas extranjeras se efectuarán a partir de la próxima semana.

Los chicos de primaria las aplicarán entre el 2 y el 5 de junio y los de secundaria, del 8 al 16 de junio.

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