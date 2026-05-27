Política

Negocio señalado por brote de salmonella en Ciudad Colón reaccionó ante informe de Salud

El local de venta de pollo afirmó que está colaborando con las autoridades de Salud después de que se reportara un brote de salmonella

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Por Ingrid Hidalgo

El establecimiento ubicado en Ciudad Colón que estaría vinculado al brote de salmonella se pronunció después de que los casos aumentaran.

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Las autoridades de Salud informaron este lunes que se han identificado 47 casos, de los cuales una persona falleció y otra se encontraba hospitalizada.

El Ministerio de Salud comunicó que se estaban investigando 45 casos que estaban a la espera de los resultados de laboratorio.

Pollo frito
El establecimiento vinculado al brote de salmonella afirmó que nunca ha sido clausurado. (Shutterstock/Shutterstock)

En un comunicado compartido en redes sociales, el negocio afirmó que el local nunca fue clausurado. Las autoridades de Salud señalaron que el establecimiento fue cerrado de forma temporal mientras se completan las investigaciones.

“Aclaramos que nuestro local nunca fue clausurado. Posterior a solicitar la inspección de manera voluntaria, y por el cuido y respeto a todos nuestros clientes, hemos acatado las indicaciones del Ministerio de Salud, siguiendo sus lineamientos y colaborando de forma plena durante todo este proceso”, dijo.

¿Fue salmonella u otra bacteria?

El establecimiento afirmó que se identificó otra bacteria diferente a la salmonella que las autoridades reportaron.

“Las muestras analizadas han arrojado resultados negativos para Salmonella spp. En una muestra puntual se identificó la presencia de un indicador microbiológico (Escherichia coli), cuyo análisis se encuentra aún en proceso de evaluación complementaria por los laboratorios oficiales”, dijo.

Asimismo, el negocio señaló que las muestras corresponden a un muestreo que se realizó el 20 de mayo.

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“La información disponible a la fecha no permite establecer una relación causal o concluyente entre dichos hallazgos y los casos reportados, los cuales corresponden a fechas anteriores.

“La investigación continúa bajo la conducción exclusiva de las autoridades competentes, quienes serán las únicas facultadas para emitir las conclusiones definitivas”, añadió.

Jessica Parra es una de las personas confirmadas con salmonella tras el brote en Ciudad Colón.
El Ministerio de Salud informó que se identificaron 47 casos de salmonella. Una persona falleció tras el brote. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Reforzaron higiene

El establecimiento de pollo aseguró que desde el inicio del proceso se han implementado acciones.

Por ejemplo, reforzaron los protocolos de higiene, manipulación y control de calidad.

También se hizo una revisión exhaustiva de los procesos internos y de la cadena de suministro.

El negocio siguió las indicaciones emitidas por las autoridades y colaboró en la investigación.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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