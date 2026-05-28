Esta es la asignatura con peor desempeño en las Pruebas Nacionales Diagnósticas del MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló los resultados de las Pruebas Nacionales Diagnósticas que se aplicaron a pocas semanas del inicio del curso lectivo 2026.

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Los estudiantes de primaria y secundaria tuvieron que hacer los exámenes de Estudios Sociales, Matemáticas, Español y Ciencias, mientras que los de secundaria también aplicaron Educación Cívica.

Unos meses después de que se realizaron dichas pruebas, el MEP reveló que Matemáticas fue la asignatura con el peor desempeño y que es urgente una atención pedagógica para que los estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje.

El MEP compartió los resultados de las pruebas diagnósticas que aplicaron los estudiantes a inicios de este año. (Jose Cordero)

En el caso de primaria, se determinó que el 43,6%, es decir, 28.513 de 65.397 estudiantes, tiene un nivel básico de Matemáticas y solo un 20,5% de los niños tiene un nivel avanzado.

Por otra parte, el 43,6% de los estudiantes de secundaria, específicamente de último año, tiene un nivel básico.

Los estudiantes de los colegios técnicos tampoco se salvan: el 42,4% se ubicó en el nivel bajo; sin embargo, tuvieron un nivel avanzado en Estudios Sociales y Educación Cívica.

Otras materias en las que los estudiantes de primaria, secundaria y colegios técnicos deben mejorar son Español y Ciencias.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, explicó que estas pruebas se aplicaron a estudiantes que iniciaron el primer año de escuela en 2021, cuando el país aún sufría por la pandemia.

Por otra parte, los estudiantes de último año de colegio que realizaron estos exámenes son aquellos que cursaron el sexto grado de escuela en pandemia por el covid-19.

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Materias con buena nota

Aunque los estudiantes tuvieron un peor desempeño en Matemáticas, las autoridades de Educación Pública destacaron el conocimiento de los niños y jóvenes en Educación Cívica y Estudios Sociales.

El 39,5% de los estudiantes de primaria se ubicó en el nivel avanzado en Estudios Sociales.

En el caso de los jóvenes, el 29,9% se situó en el nivel avanzado en Estudios Sociales, a pesar de que la mayoría de los estudiantes (34,5%) está en un nivel básico.

Lo mismo ocurre en los colegios técnicos. El 29,9% de los alumnos obtuvo una buena nota, pero el 34,5% aún necesita mejorar sus conocimientos en Estudios Sociales.

El MEP señaló que urge una atención pedagógica para los estudiantes después de que la mayoría en primaria y secundaria tuvieron un nivel básico en Matemáticas. (Jose Cordero/José Cordero)

Las pruebas diagnósticas se aplicaron para conocer los conocimientos y habilidades de los estudiantes.

Con los resultados, las autoridades buscaron identificar las fortalezas y áreas de mejora para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, con el apoyo de los docentes y familias.

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