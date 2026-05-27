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¿Es seguro comer pollo tras casos de salmonella? CANAVI aclara la situación en el país

CANAVI afirma que no existe ningún brote sanitario en la producción nacional de pollo y pide a las familias reforzar la manipulación correcta de alimentos.

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Por Eduardo Vega

Luego de los casos de salmonella reportados en el cantón de Mora y de la preocupación que se generó entre muchas familias costarricenses, la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) asegura que el consumo de pollo en el país sigue siendo seguro.

La organización explicó que ha dado seguimiento cercano a la situación y dejó claro que no existe ningún brote sanitario relacionado con la producción nacional de pollo.

Avicultores del país aseguran que comer pollo sigue siendo muy seguro y hacen un llamado a la calma. (Melissa Fernández)

Además, CANAVI insiste en que el tema de higiene alimentaria depende también de la correcta manipulación de los alimentos en comercios y hogares.

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Gabriela Brenes Mendieta, directora ejecutiva de la Cámara, aseguró que “no existe ningún brote sanitario en la producción de pollo del país que implique un riesgo para el consumo diario que acostumbra la población.

“La producción avícola en Costa Rica opera bajo estrictos controles sanitarios y de higiene mediante prácticas de bioseguridad, trazabilidad, limpieza y supervisión veterinaria”.

Recomendaciones para evitar contagios

La Cámara también aprovechó para recordar las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y SENASA, especialmente ahora que el tema mantiene preocupados a muchos consumidores.

Pollo frito
CANAVI afirma que no existe ningún brote sanitario en la producción nacional de pollo y pide a las familias reforzar la manipulación correcta de alimentos. (Gemini/Gemini)

Entre las principales medidas destacan: cocinar bien el pollo y todo tipo de carne, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados, mantener refrigerados los productos perecederos y revisar siempre las condiciones de higiene de los comercios donde se compran alimentos.

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Además, insistieron en la importancia de lavarse las manos antes y después de preparar comida, desinfectar frutas y vegetales y no consumir productos con olor, color o apariencia alterada.

Si le dan síntomas como fiebre, dolor abdominal, dolor de cuerpo, diarrea o náuseas, vaya al centro médico más cercano para recibir atención y valoración.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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