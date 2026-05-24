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Salud cerró venta de pollo tras brote de salmonella que ya deja una muerte bajo investigación

Las autoridades sanitarias confirmaron 32 casos relacionados con el brote alimentario en Ciudad Colón de Mora

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal de un establecimiento de venta de pollo en Ciudad Colón de Mora luego de detectar un brote de enfermedad transmitida por alimentos que ya suma 32 casos asociados epidemiológicamente y una posible muerte bajo investigación.

Salud confirmó casos positivos por salmonella

La investigación se desarrolla de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Inciensa y Senasa.

Según confirmó el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, de los 32 casos identificados hasta el momento, 12 ya dieron positivo por salmonella.

“Actualmente, se han identificado 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación”, indicó el jerarca.

Además, confirmó que las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar si un fallecimiento estaría relacionado con este brote.

“Se mantiene en investigación un fallecimiento para determinar su posible relación con este brote”, señaló.

Pollo frito
Plato de pollo frito y papas (Shutterstock/Shutterstock)

Ordenaron cierre temporal del establecimiento

Salud explicó que, tras una inspección sanitaria en el establecimiento, se ordenó su cierre temporal mientras se completan las investigaciones y se verifican las medidas correctivas correspondientes.

Las autoridades no detallaron cuánto tiempo permanecerá clausurado el negocio ni cuándo podría reabrir.

Mientras tanto, los análisis epidemiológicos y de laboratorio continúan para determinar el alcance total del brote.

El Ministerio de Salud aprovechó la situación para recordar a la población la importancia de reforzar medidas preventivas al consumir alimentos en comercios.

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Entre las recomendaciones dadas por las autoridades destacan:

  • Consumir únicamente en establecimientos con permiso sanitario vigente.
  • Verificar condiciones adecuadas de higiene y limpieza.
  • Revisar que el personal utilice correctamente protector de cabello.
  • Evitar lugares donde se manipulen alimentos usando joyas o accesorios.
  • Mantener el lavado frecuente de manos antes de comer.

La investigación continúa en desarrollo y la información podría actualizarse conforme avancen los análisis sanitarios.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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