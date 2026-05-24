¿Me puedo contagiar de una enfermedad sexual comprando ropa americana de segunda?

¿Se nos puede pegar alguna enfermedad de transmisión sexual si compramos ropa americana? Gran pregunta y para encontrarle una respuesta buscamos al que sabe, al doctor y sexólogo Mauro Fernández.

Reconoce el doctor Mauro que sí hay una creencia popular del posible riesgo de enfermarnos de alguna enfermedad venérea si compramos ropa americana de segunda y esto fue lo que nos aclaró.

El doctor Mauro aclara si al comprar ropa americana se nos puede pegar una enfermedad venérea. (Jose Cordero)

“Durante mucho tiempo se creyó que las infecciones de transmisión sexual también llamadas enfermedades venéreas se podían contagiar por el uso de prendas contaminadas, hoy la ciencia nos señala que no es cierto.

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“Estas infecciones se adquieren principalmente con las relaciones sexuales, sobre todo si no se utiliza el preservativo y más aún cuando son relaciones con personas diferentes a la pareja habitual. Desde luego, eventualmente hay un riesgo venéreo cuando se consumen drogas con agujas infectadas y de la madre al niño durante el embarazo el parto y el periodo de lactancia”.

Aprovecha el doctor Mauro para romper otro mito que tiene que ver con las piscinas públicas y baños públicos.

También se refiere el doctor Mauro a las posibilidades de una enfermedad de transmisión sexual en piscinas públicas. (Rafael Pacheco Granados)

“De igual manera no se adquieren (las enfermedades de transmisión sexual) por el uso de piscinas, baños públicos, servicios sanitarios, por el contacto con animales, o por comer con cucharas o platos que otros han utilizado antes.

“Mencionarlo es muy importante porque todavía circula en internet la creencia de que las infecciones venéreas se pueden transmitir muy fácil en situaciones no sexuales”.

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Constantemente, dice el doctor, recibe preguntas sobre el peligro de adquirir una infección al utilizar ropa de otras personas, con frecuencia la pregunta se refiere a la “ropa americana” y también cuando entre familiares se comparten prendas, es por eso que hace la aclaración.