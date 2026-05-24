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Comenzaron las limpias en la Asamblea Legislativa, aquí le contamos cuál fue la primera diputada

Ya una diputada le hizo una limpia a su oficina en la Asamblea Legislativa y hasta lo publicó en redes sociales

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Por Eduardo Vega

No pasó ni una semana. Los nuevos 57 diputados asumieron su puesto en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo y ya para el 7 de mayo, 6 días después, la diputada Norjelens Lobo le hizo una limpia a la oficina que usará por los próximos cuatro años en el edificio legislativo.

La diputada Lobo fue elegida por la provincia de Puntarenas en el Partido Liberación Nacional. Ella misma, en sus redes sociales, publicó un video que resume la limpia que fue hecha bajo la creencia católica.

Monseñor José Francisco Ulloa visitó la oficina de la diputada del PLN por Puntarenas, Norjelens Lobo y la bendijo hasta con agua bendita e incluso realizó una oración, o sea, le hizo una limpia.
Monseñor Ulloa llegó con agua bendita y fue lo primero que hizo, rociar todos los espacios de la oficina de la diputada porteña. (Facebook de la diputada Norjelens Lobo/Captura de pantalla)

“Hoy visitó mi despacho monseñor José Francisco Ulloa. Me acompañó a mí y a mi equipo para orar, para bendecir la oficina y ponernos en manos de Dios. Que sea Dios el que guíe nuestro camino estos cuatro años”, aseguró la diputada en el posteo que realizó.

Durante el video se ve la llegada de monseñor a la oficina, saludar a quienes acompañarán a la diputada puntarenense, echar agua bendita en diferentes partes de la oficina e incluso echarle agua bendita a varios trabajadores y hasta a la misma Norjelens.

Monseñor José Francisco Ulloa visitó la oficina de la diputada del PLN por Puntarenas, Norjelens Lobo y la bendijo hasta con agua bendita e incluso realizó una oración, o sea, le hizo una limpia.
Hubo un momento solemne de oración por la oficina y los próximos 4 años. (Facebook de la diputada Norjelens Lobo/Captura de pantalla)

Hubo un momento de oración dirigido por monseñor quien con la señal de la cruz, al final de la oración, bendijo a todos los presentes y al lugar.

Nosotros, el pasado 30 de abril, les publicamos una nota en la cual recomendamos a los nuevos 57 diputados aprovechar las energías de las 2 lunas llenas de mayo para hacerles una limpia a todas las oficinas e incluso los vehículos.

Monseñor José Francisco Ulloa visitó la oficina de la diputada del PLN por Puntarenas, Norjelens Lobo y la bendijo hasta con agua bendita e incluso realizó una oración, o sea, le hizo una limpia.
A la propia diputada monseñor le echó agua bendita. (Facebook de la diputada Norjelens Lobo/Captura de pantalla)

La recomendación la hizo la investigadora paranormal Vanessa Alvarado, de Noctis Proyecto Paranormal Latinoamérica, y la bruja costarricense Mithzi Bonilla, conocida en redes sociales como Mithzi Tarot. Incluso Mithzi ofreció que regalaba la limpia profunda a todo el edificio de la Asamblea Legislativa.

¿Por qué una limpia? “Que aprovechen este mes de doble Luna llena para hacerse limpias personales… y no olviden hacerles también una limpia a los carros que usarán y que dejaron otros diputados, porque ustedes no saben las energías que quedaron acumuladas ahí”, fue la advertencia de Mithzi y Vanessa.

Monseñor José Francisco Ulloa visitó la oficina de la diputada del PLN por Puntarenas, Norjelens Lobo y la bendijo hasta con agua bendita e incluso realizó una oración, o sea, le hizo una limpia.
Monseñor llegó bien preparado para alejar todo mal de la oficina. (Facebook de la diputada Norjelens Lobo/Captura de pantalla)

Alvarado nos dijo: “Muy válida la presencia de monseñor. La oración es una de las manifestaciones más fuertes de energía que hay. En procesos de oración hay personas que tienen visiones, sanan de enfermedades. Es un tema de energías y… creo que la diputada nos hizo caso con nuestra recomendación”.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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