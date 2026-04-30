La curiosa advertencia de una bruja a los nuevos diputados por la doble luna de mayo

Mayo no será un mes cualquiera. Disfrutaremos de dos lunas llenas (el 1.° y el 31) que prometen mover energías, emociones… y hasta el ambiente político del país, más fuerte de lo normal.

Así lo aseguran la investigadora paranormal Vanessa Alvarado, de Noctis Proyecto Paranormal Latinoamérica, y la bruja costarricense Mithzi Bonilla, conocida en redes sociales como Mithzi Tarot, quienes incluso les mandaron un mensaje directo a los 57 diputados.

Mithzi Tarot recomienda limpias energéticas para diputados. (Cortesía/Cortesía)

“Que aprovechen este mes de doble Luna llena para hacerse limpias personales… y no olviden hacerles también una limpia a los carros que usarán y que dejaron otros diputados, porque ustedes no saben las energías que quedaron acumuladas ahí.

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“Lo mismo con los carros que usarán, vienen de cuatro años y quién sabe qué pasó en ellos”, soltó la bruja Mithzi sin dudarlo mucho.

Mayo sacude emociones

Según Alvarado, la primera luna llena, de pura casualidad, cae justo el 1.° de mayo, día en que asumen los nuevos 57 diputados la Asamblea Legislativa. Esta luna es conocida también como la Luna de las Flores y llega cargada de intensidad emocional.

“Es una Luna potente, eso significa emociones fuertes: alegría muy alta, enojo muy fuerte. Podríamos ver discusiones, reclamos o situaciones tensas en la Asamblea Legislativa”, explicó.

La doble Luna llena de mayo promete mover energías en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La experta añade que esta energía también tiene un efecto revelador.

“Es una luna que ilumina lo oculto. No sería extraño que en mayo, desde la Asamblea Legislativa, salgan a la luz situaciones políticas que estaban escondidas, cosas que podrían marcar el rumbo de los próximos cuatro años para los 57 diputados”, aseguró.

Decisiones y energía potente

El 31 de mayo llega la segunda luna llena, conocida como Luna Azul, es considerada aún más poderosa.

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“Esta luna sirve para decretar, para romper bloqueos y tomar decisiones importantes. Tiene una energía muy fuerte porque recoge dos ciclos”, explicó Mithzi.

Para ella, todo dependerá de cómo los diputados manejen esa energía.

“Si manifiestan cosas positivas, puede haber abundancia. Pero si no están equilibrados, la energía se puede volver pesada y muy negativa”, advirtió.

Vanessa Alvarado advierte sobre emociones intensas durante este mes. (Proyecto Paranormal Latinoamérica/Captura de pantalla)

Limpia total

Las recomendaciones no se quedan en lo espiritual: son bien concretas. “Para el 1.° de mayo recomiendo baños con flores y manzanilla. Para el 31, usar ruda, romero y laurel”, detalló Mithzi.

La bruja nos volvió a advertir que “los diputados deben concentrarse en aprovechar el gran movimiento de energías de la doble luna de mayo para quitar todo ambiente pesado de las oficinas que ocuparán, porque está convencida de que, a pesar de que las vaciaron, en todas queda una carga muy fuerte, tanto para bien como para mal”.

Incluso la bruja fue más allá: “Sería bueno hacerle una limpia a toda la Asamblea Legislativa, a todo el edificio, y para eso se ocupa una limpia muy especial. Si quieren y me buscan, yo misma, con mucho gusto, se la hago y no les cobro”, aseguró.

Alvarado dejó una advertencia final que no es menor. “Con esta doble luna, lo mejor es buscar el diálogo. Si no, la energía negativa puede crecer muy fuerte”, dijo.

Mayo, según ambas expertas, será un mes para observar, limpiar y decidir. Porque cuando la Luna habla… más de uno termina escuchando o lamentándose por la energía negativa que lo afecta.

La bruja Mithzi asegura que ella junto con otras brujas y brujos se preparan por la fuerza de las energías en mayo. (Cortesía/Cortesía)

Luna azul

Las dos lunas llenas serán el 1.° de mayo a las 11:23 a.m. y el 31 de mayo a las 2:45 a.m., horas de Costa Rica. Algo que no ocurre todos los años.

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A la segunda se le conoce como “Luna Azul”, un término antiguo en inglés que no tiene nada que ver con el color del satélite, sino con lo inusual del evento.

Este tipo de coincidencias se da porque el ciclo lunar dura poco más de 29 días, lo que permite que, en meses de 31 días, pueda haber dos fases de luna llena si la primera ocurre al inicio.

De hecho, este fenómeno tiene sus curiosidades. No puede ocurrir en meses de 28 o 29 días, y es relativamente poco frecuente.

Por ejemplo, en 2023, agosto tuvo dos lunas llenas, y antes de eso hubo casos como en 1999, cuando enero y marzo presentaron dos cada uno, dejando a febrero sin ninguna.

En mayo de 2026, además, cada luna llena estará acompañada por distintas constelaciones: la primera se verá con Libra de fondo, mientras que la segunda aparecerá con Escorpión, lo que para muchos refuerza esa mezcla entre ciencia y simbolismo que tanto llama la atención.

Mucho cuidado

Mitzhi no solo advierte a los diputados, sino a todas las personas. “Ojo que mayo, justo por la doble luna, será un mes demasiado cargado de energía.

Mayo, por su doble luna, es un mes en el cual las brujas harán hogueras para quemar energías negativas. (Cortesía/Cortesía)

“Eso significa que serán 31 días en los cuales todos los poderes se fortalecen; o sea, si alguien se hace una limpia, podríamos decir que será el doble de fuerte y si una persona hace un amarre, será el doble de potente.

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“Es un mes de mucho cuidado porque los hechizos son el doble de poderosos. Hay que andar bien protegidos y con mucho cuidado”, advirtió la bruja.