La Teja fue a Salem, la ciudad más embrujada de Estados Unidos, ¿qué tan brava es?

No se los vamos a negar, en la ciudad de Salem uno siente una vibra rarísima, negativa, que no se puede explicar.

La gente es amable, pero uno realmente siente que esconden algo. Cada casa es hermosamente extraña y en verdad logramos sentir el máximo de energía rara cuando estuvimos al frente del Templo satánico de Salem.

En Salem, hace más de 300 años, ahorcaron y quemaron personas por considerarl que practicaban la brujería. (Shutterstock/Shutterstock)

Tampoco les vamos a negar que una muchacha, en las afueras de dicho templo, nos ofreció entrar, pero qué va, no nos la jugamos, le agradecimos la amabilidad y preferimos quedarnos afuerita, en la acera, a pesar de que también tienen galería de arte. Decidimos mejor dejar quedito, no alborotar lo que no se debe alborotar.

El pasado jueves 7 de marzo, un día después de que Liga Deportiva Alajuelense perdiera 4-0 con el New England Revolution por la Concacaf, y antes de irnos al aeropuerto para pasar de Boston a Nueva York, nos la jugamos y ayudados por un tico que vive en Boston, don Eduardo Araya, nos fuimos para la ciudad más embrujada de todo Estados Unidos y una de las más embrujadas del mundo.

No podía ser una visita larga por el tiempo que teníamos antes de coger el avión, por eso decidimos enfocarnos en los lugares más emblemáticos y de los que todo el mundo habla en redes sociales.

El Museo de las Brujas es un lugar lleno de energía rara, uno la siente apenas llega. (Eduardo Vega Arguijo)

A alguien le puede parecer “nada que ver”, pero a nosotros nos llamó mucho la atención que desde el mismo instante que se llega a, por así decirlo, una especie de parque central, se escuchan los cuervos, de esos que usan en las películas de miedo para meter mucho miedo.

Ya los pájaros nos marcaron la cancha y en las primeras de tanteo. No eran parlantes o algo artificial que usa la ciudad para aumentar el turismo, eran cuervos reales y se podían ver por montones.

Como llegamos en un frío y lluvioso marzo había pocos turistas y poca gente en la calle, eso aumentó los temores, además, uno siente que por cada casa que pasa hay alguien que se asoma a ver si uno está lo suficientemente gordito para caber en una olla negra y gigante, como las que uno cree que usan las brujas para cocinar humanos y hacer sus brujerías.

La casa de la bruja de Salem es uno de los pocos lugares que quedan que están en pie desde los juicios a supuestas brujas. (Shutterstock)

Dicen que para el 31 de octubre, el Día de las Brujas, Salem es un espectáculo y que miles de personas comparten confites y disfrutan al máximo. A nosotros nos tocó hasta un poco de neblina y eso nos espantó más.

¿Por qué una ciudad embrujada?

Salem es, al igual que Boston, una ciudad del estado de Massachusetts y fue fundada en el año 1.626 por el conquistador inglés Roger Conant.

De acuerdo a la historia, un pastor, Samuel Parris, se pasó de Boston a Salem con sus tres hijos: Thomas, Elizabeth y Susannah, además de su sobrina, Abigail Willians, a quien los indios le asesinaron a los papás.

Parris también llevó a una esclava afrodescendiente llamada Tituba y a su esposo, John Indian, quienes le cuidaban a los hijos.

A partir de 1692 comenzaron a suceder cosas extrañas en Salem, que para aquel entonces era un muy pequeñito pueblo.

La gente comenzó a hablar de un horrible lenguaje con maldiciones, malas palabras, además, que había niñas desnudas en el bosque encendiendo candelas y llamando demonios mientras se frotaban sus cuerpos unas con otras. El pueblo encendió todas las alarmas.

El culto a las brujas y la brujería está por todos lados en Salem (Eduardo Vega Arguijo)

A la esclava Tituba le encantaba contarles a los hijos del pastor y a los amiguitos historias misteriosas; también, fiel a su creencia religiosa africana, practicaba viejos rituales de vudú.

Un día de tantos las hijas del pastor fueron sorprendidas bailando desnudas en el bosque mientras Tituba realizaba, sobre una olla grande y negra, rituales vidú de Barbados, su país de nacimiento.

Hay documentos de aquella época que aseguran que las dos hijas del pastor empezaron a sufrir convulsiones delante del pueblo y a hablar en un idioma que nadie entendía mientras lloraban. Comenzaron a tener “comportamientos bestiales”, dicen los documentos.

Hoy día muchos explican que es posible que las niñas actuaron así para esconder los juegos sexuales en los que estaban cuando fueron descubiertas. A las hijas del pastor se unió una amiguita de 12 años, Ann Putnam, la hija de una de las familias más ricas del pueblo.

Nos tocó ir a Salen en el frío marzo y por eso las calles estaban tan solas que asustaban. (Eduardo Vega Arguijo)

“Una vez estando en el bosque luché contra una bruja que quería decapitarme”, contó Ann.

“No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay duda de que se trata de la influencia directa del demonio”, fue el diagnóstico que dio el doctor de Salem, William Griggs.

Ese diagnóstico del doctor afectó demasiado a un pueblo que creía fielmente en las brujas. Para salvar a sus hijas de morir ahorcadas, el pastor acusó a la esclava Tituba de brujería y de inmediato le hicieron un juicio en el cual, para salvarse de ser torturada, dijo: “he visto al diablo en el bosque.

“A veces toma forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo, y he visto un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja, y Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne, Sarah Good ¡están al servicio de Satanás! Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal”, confesó Tituba.

La mujer fue a la cárcel un año y Sarah Osborne, una adulta mayor, y Sarah Good, una indigente, quienes también fueron acusadas de brujería, fueron ahorcadas al no confesar su culpa. Muchas mujeres más fueron acusadas de brujería y ahorcadas.

El hotel con fuertes manifestaciones paranormales. Es hermoso por fuera y por dentro, pero dicen que está poseído por el mal. (Eduardo Vega Arguijo)

En 1703 el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios a las acusadas de brujas que fueron ahorcadas en Salem a partir de 1962.

Ann Putnam, una de las supuestas niñas bruja, le ofreció perdón a la iglesia y a las familias de las ahorcadas o encarceladas. “Lo hice engañada por satanás”, dijo.

En Salem, los juicios por brujería se dieron entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Aproximadamente 200 personas fueron acusadas, 59 fueron juzgadas, 31 fueron declaradas culpables y 21 fueron ahorcadas: 14 mujeres y 5 hombres.

Se dice que el alma de los ahorcados siguen viviendo hasta hoy por todo Salem, metiéndose en casas, comercios, cementerios, provocando la actividad paranormal tan confirmada en esa ciudad.

Vibra rara

Hablamos con la investigadora paranormal, Vanessa Alvarado, quien nos confirmó que era muy normal que sintiéramos una vibra rara en Salem ya que es un lugar donde se masacraron mujeres inocentes y otras realmente culpables de brujería.

El tarot que usted se imagine está en venta en Salem. (Eduardo Vega Arguijo)

“Las energías de todo tipo en Salem se mantienen ante tanto visitante que va por considerarse la ciudad más embrujada de Estados Unidos. Esas energías se activan y pueden provocar eventos paranormales, de eso no hay duda.

“Tampoco hay duda que Salem es un lugar al que todo mago o bruja quiere ir. Los lugares con esas energías siempre son buscados para prácticas de hechicería”, nos explica Vanessa.

Ouija, Templo satánico y hotel embrujado

En la visita que realizamos vimos varias tiendas que venden todo tipo de objetos relacionados con las brujas, la gran mayoría son recuerdos de la visita a Salem.

Hay un museo de la Ouija al que medio entramos, pero cuando había que pasar a un cuarto totalmente forrado en sus cuatro paredes por ouijas, nos echamos para atrás, tampoco nos la jugamos. Vimos que algunas tiendas vendían gatos negros de peluche.

Vimos que en distintos lugares vendían bajaras del Tarot, por eso le preguntamos a la bruja costarricense, Mithzy Tarot, experta en tarotismo, qué significaría comprar un tarot en Salem.

“El solo hecho de comprar un tarot en Salem ya lo hace especial. Todos conocemos la historia de las brujas de Salem y eso provoca que las cartas estén llenas de energía, misticismo. Un tarot comprado ahí es de los que conocemos como tarot brujo, eso depende del lugar donde se compre.

En Salem el templo satánico no se esconde, por el contrario, tiene un rótulo y todo. (Eduardo Vega Arguijo)

“El tarot viene con la energía de Salem, por eso se convierte en un tarot adivinatorio, cien por ciento certero, o sea, es recomendadísimo comprar un tarot en Salem, son mucho más fuertes”, nos aseguró.

Pasamos al frente del embrujado hotel Howthorne. Quienes se hospedan ahí hablan de fenómenos paranormales, sobre todo en las habitaciones 325 y la 612. Sienten que les jalan las cobijas, les tocan las manos o los pies. En la 612 algunos huéspedes aseguran haber visto una mujer caminando y viéndose en los espejos.

Pasamos por este cementerio con lápidas que realmente daban miedo. (Eduardo Vega Arguijo)

Terminamos el recorrido por el Museo de las Brujas, en donde realizan una obra de teatro con la historia que explica por qué Salem es considerada la Ciudad más embrujada de Estados Unidos.

Se nos olvidaba, también visitamos un cementerio, pero ya era “mucho con demasiado” sobre brujería, hechicería, fenómenos paranormales y gatos negros, por eso solo tomamos unas cuantas fotos y cuando nos dimos cuenta que estábamos majando tumbas, salimos en pura carrera mejor.