Una verdadera bruja tica: “Me buscan mucho para soltar amarres y para hacerlos”

En San Francisco de Dos Ríos queda “El vuelo del fénix”, así se llama el consultorio de la bruja Sally Castillo, quien tiene 49 años y está convencida de que la que es bruja, nace así.

Ella es una mujer alegre y es enfermera de profesión. Además tiene dos hijos y un novio con quien tiene una linda relación. Nos explica que es una bruja que cree en la religión Wicca (o sea, de la naturaleza, de la fecundidad, de la vida), cree en dioses, en la fuerza de la naturaleza, en la reencarnación y en la magia.

Usted puede contactar a Sally al 8335-9985. (Jose Cordero)

Esta bruja blanca nos respondió algunas preguntas:

–¿Por qué buscan las personas a una bruja?

–En primer lugar, por limpias, segundo, para que les lea el Tarot, siguen los trabajos mágicos (prosperidad, amor propio, tranquilidad), en cuarto lugar, por equilibrio energético y en quinto la limpia, pero de lugares.

–¿Por qué la gente habla tanto de amarres?

–Porque se dan mucho, me buscan mucho para soltar amarres y para hacerlos, pero yo no hago amarres amorosos. Cuando una persona busca a esta bruja para que le haga un amarre de amor, siempre les digo lo mismo, usted no ocupa una bruja ocupa un sicólogo porque lo primero que debe entender es que debe amarse a sí mismo, si necesita un amarre para que lo amen, entonces usted no se ama a sí mismo.

–¿La buscan más hombres que mujeres?

–Es muy parejo. La mayoría de personas que me buscan son ticos y hay de todas las edades, tengo clientes de 90 años como los tengo de 25.

–¿Clientes?

–Sí señor, clientes.

–¿La gente vuelve una y otra vez?

–Así es. Vuelven porque comprueban que no hay estafa y porque ven resultados. Esta bruja cobra por tiempo, no por lo que hace como bruja porque eso no se cobra, no soy de las que le pone precio distinto a cada cosa que hace.

A los ticos nos encanta saber el futuro. (Jose Cordero)

–¿Pero he escuchado que las limpias son muy caras?

–Yo cobro por mi hora de tiempo y no por hacer una limpia, así debe ser, lo que pasa es que Costa Rica está llena de charlatanes y de supuestos brujos nacionales y extranjeros que estafan sin escrúpulos a la gente. Algunos se dejan cobrar 250 mil colones por una limpia, por ejemplo. Eso no funciona conmigo, porque en esta vida todo se devuelve, el karma todo lo cobra y cuatro veces más… ¡Si lo sabré yo que soy bruja! Si usted estafa, el karma te lo cobra.

–¿Puede una bruja ver el futuro?

–La bruja tiene acceso a energías y por lo tanto acceso a partecitas del futuro, de un potencial futuro, de lo que podría suceder, pero como cada persona tiene derecho a elegir sus decisiones, eso significa que el futuro se lo construye uno mismo con las decisiones, buenas o malas que va tomando.

–¿La buscan mucho para saber el futuro?

–Al tico le encanta saber el futuro, saber qué le va a pasar casi que a cada instante, pero es porque le gusta entender por qué le suceden las cosas.

–¿Qué se siente poder tener ese acceso al futuro?

–Cada cual construye su futuro, como le dije. Justo por ese acceso al potencial futuro es que a las brujas nos tratan de satánicas porque para los cristianos solo Dios tiene acceso al futuro de las personas. Se siente una gran responsabilidad, hay que tener mucho cuidado con eso.

–¿Pasa muy llena de bretecito?

–Hay épocas pico. Diciembre y enero son picos altísimos, me lleno de demasiado trabajo, a la gente le gusta saber qué es lo que le reparará el año; después baja y vuelve a ser pico en mayo y junio, baja y sube otra vez para octubre.

–¿Y sus clientes son de clase baja o alta?

–Tengo de todas las clases sociales. Tengo clientes de la política, de la farándula, abogados, médicos, incluso, le aclaro algo, quien más me consulta es gente de la clase alta, altísima de este país, gente muy famosa e influyente de Costa Rica, buscan que les haga limpias para mantenerse en equilibrio.

Una verdadera bruja costarricense advierte: “Cuidado con el agua de calzón”

–¿Hay tanta gente embrujada en este país?

–Lo que más hay es la ley del karma. La gente hace cosas, toma decisiones negativas y todo eso que hace se devuelve en negativo también. Lo que se siembra hoy se recoge mañana y si se siembra amargura eso se recoge, lo que pasa es que no nos gusta acordarnos del daño que hacemos. Hacemos daño a la gente y esperamos que nuestro futuro esté lleno de bendiciones, así no funciona el karma.

–¿Le ha tocado decirle a un cliente que no lo puede ayudar?

–Claro. En una ocasión me llegó un cliente demasiado católico y estaba convencido que un demonio lo tenía poseído y por eso le echaba la culpa de sus malas acciones; entendí que era poco lo que podía hacer ante una persona que hace cosas malas y le echa la culpa a un demonio, así no funciona esta bruja porque es muy fácil echarle la culpa al diablo de todo lo malo que hacemos. Por eso, a ese cliente le recomendé un sacerdote.