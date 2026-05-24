Salud confirma 32 afectados y una muerte bajo investigación por brote alimentario en Ciudad Colón

El Ministerio de Salud confirmó este sábado que ya se contabilizan 32 casos relacionados con el brote de enfermedad transmitida por alimentos asociado preliminarmente a un establecimiento comercial ubicado en Ciudad Colón de Mora.

Además, las autoridades investigan si un fallecimiento tendría relación directa con este caso que mantiene bajo vigilancia a varias instituciones sanitarias del país.

Ministro de Salud confirmó casos positivos por salmonella

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, explicó que la investigación epidemiológica y sanitaria continúa en desarrollo y se trabaja de manera coordinada con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), INCIENSA y SENASA.

“Actualmente, se han identificado 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación”, indicó.

El jerarca también confirmó que parte de los afectados ya dieron positivo por salmonella.

“De estos 32 casos, 12 de ellos cuentan con resultados positivos por salmonella”, detalló.

Además, confirmó que existe una investigación abierta sobre una muerte posiblemente vinculada al brote.

“Se mantiene en investigación un fallecimiento para determinar su posible relación con este brote”, señaló.

Salud pidió extremar cuidados en comercios de comida

Ante la situación, el Ministerio de Salud pidió a la población reforzar las medidas de prevención al consumir alimentos fuera de casa.

“Queremos reiterar a la población la importancia de reforzar medidas preventivas al consumir alimentos en los diferentes comercios”, expresó Sánchez Cabo.

Entre las principales recomendaciones dadas por las autoridades están:

Verificar que los establecimientos tengan permisos sanitarios vigentes.

Observar que existan condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Revisar que el personal use correctamente protector de cabello.

Evitar lugares donde los trabajadores manipulen alimentos usando joyas o accesorios.

Mantener el lavado frecuente de manos antes de comer.

El ministro también recordó que la investigación sigue en proceso y que los datos podrían variar conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio.

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“La investigación continúa en desarrollo y la información podrá actualizarse conforme avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente el nombre del establecimiento comercial relacionado preliminarmente con el brote.