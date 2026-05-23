Salud dice esto sobre casos confirmados tras brote de bacteria en el hospital San Juan de Dios

El Ministerio de Salud confirmó que un paciente fue dado de alta después de que se reportara un brote de infección intrahospitalaria por la bacteria Pseudomonas aeruginosa en la Unidad Nacional de Quemados del Hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: ¿Existen protocolos para la llegada de los migrantes de Estados Unidos? Esto afirma Salud

Los otros seis casos confirmados permanecen hospitalizados bajo medidas estrictas de aislamiento.

Las autoridades indicaron que no se registran fallecimientos asociados al brote; de momento se han reportado un total de siete casos en esta unidad.

El Ministerio de Salud confirmó que seis pacientes permanecen hospitalizados y uno fue dado de alta tras brote de bacteria en la Unidad Nacional de Quemados. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La bacteria que contrajeron estos pacientes puede encontrarse en ambientes húmedos y, en hospitales, afectar principalmente a pacientes con condiciones delicadas de salud, por ejemplo, aquellos que tienen quemaduras.

El Ministerio de Salud explicó que la transmisión de esta bacteria sucede principalmente por contacto con superficies o equipos contaminados.

Debido al brote, las autoridades recomendaron a los familiares y visitantes cumplir con las indicaciones del personal de salud.

LEA MÁS: TSE responde tras orden por supuesto uso comercial de datos biométricos de los ticos

Se activaron medidas inmediatas

Las autoridades activaron medidas inmediatas de contención después de que se confirmaran casos por esta bacteria.

Por ejemplo, se cerró de forma temporal la unidad y se reforzaron los protocolos de limpieza y desinfección.

Asimismo, se abrió una investigación sobre la posible fuente de contagio.

Las autoridades confirmaron siete casos por el brote de bacteria en la Unidad Nacional de Quemados del hospital San Juan de Dios. Dicha unidad fue cerrada temporalmente.

Las autoridades mantienen una vigilancia epidemiológica continua y están capacitando al personal sobre medidas de prevención y control.

La Unidad Nacional de Quemados se reabrirá cuando se determine que existen condiciones seguras para la atención de pacientes.

LEA MÁS: Con las tarjetas virtuales gratis de los bancos usted puede salvarse de los ladrones reales de Internet