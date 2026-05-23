Finanzas y tecnología

Con las tarjetas virtuales gratis de los bancos usted puede salvarse de los ladrones reales de Internet

Las tarjetas virtuales gratuitas permiten controlar el dinero destinado a compras en línea y reducir riesgos de robo

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Por Eduardo Vega

El crecimiento de las compras por Internet también ha traído un aumento en las estafas electrónicas, robos de datos bancarios y fraudes digitales en Costa Rica.

Cada día preocupa usar tarjetas de crédito o débito para pagar servicios, plataformas y productos en línea.

Ante este panorama, las tarjetas virtuales comienzan a posicionarse como una alternativa segura para reducir riesgos y mantener mayor control del dinero utilizado en compras electrónicas.

Expertos explican cómo reaccionar en 15 minutos ante un hackeo y qué medidas adoptar para reducir riesgos futuros.
El aumento de estafas electrónicas impulsa nuevas herramientas de seguridad financiera. (Canva /Stock)

Herramienta para limitar riesgos

José Ledezma, gerente de servicios corporativos del Banco de Costa Rica, explicó que las tarjetas virtuales funcionan como una especie de tarjeta prepago destinada exclusivamente a compras en línea, permitiendo que el usuario decida cuánto dinero cargar antes de realizar una transacción.

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“El cliente tiene control total del riesgo económico que quiere asumir. Si una compra cuesta ¢15 mil, puede cargar exactamente ese monto y utilizar la tarjeta únicamente para esa transacción. Así, en caso de algún problema o exposición de datos, el riesgo se limita al dinero cargado”, detalló.

El funcionario indicó que la tarjeta virtual puede crearse directamente desde la aplicación BCR Móvil o mediante el sitio web del banco, en un proceso gratuito que tarda aproximadamente dos minutos.

“La herramienta es sencilla de usar y no tiene costos de administración. La idea es motivar a los clientes a utilizarla como un mecanismo diario de protección para compras electrónicas”, añadió.

Funciona igual que una tarjeta física

Según explicó Ledezma, la tarjeta virtual opera exactamente igual que una tradicional al momento de realizar compras por Internet, ya que cuenta con número, fecha de vencimiento y código de seguridad CVV.

Hackeo letras.
Las tarjetas virtuales permiten controlar cuánto dinero se utiliza en compras por Internet. (Shutterstock)

“Para cualquier comercio electrónico funciona igual que una tarjeta física. La diferencia es que el usuario mantiene el control del dinero disponible y puede ver la información únicamente cuando la necesita para efectuar la compra”, comentó.

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La herramienta permite realizar pagos tanto en comercios nacionales como internacionales y puede utilizarse en plataformas digitales, tiendas virtuales y servicios de suscripción.

Más bancos incorporan tarjetas virtuales

Para evitar robos reales con las compras por internet, cada vez más bancos en el país tienen a disposición las tarjetas virtuales dentro de sus servicios digitales.

Actualmente, bancos públicos y privados ya ofrecen este tipo de herramienta para compras virtuales, entre ellos el Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional y el Banco Popular.

En cuanto a los bancos privados, BAC San José, DaviBank, Promérica, y Lafise tienen la opción de tarjeta virtual. El Banco BCT tiene una opción para proteger las compras en línea que se llama “Billetera electrónica”.

Estas tarjetas permiten realizar pagos en comercios nacionales e internacionales sin necesidad de utilizar directamente la tarjeta principal del cliente, lo que disminuye la exposición de datos bancarios en plataformas digitales.

Ventajas para compras por Internet

Entre las principales ventajas destaca el control total del dinero destinado a compras electrónicas, ya que uno puede cargar únicamente el monto que necesita utilizar y evitar exponer otra plata de sus cuentas principales.

Este tipo de tarjetas virtuales se puede utilizar en prácticamente cualquier comercio electrónico, aplicaciones móviles, plataformas de streaming o servicios internacionales.

Además, al ser digitales, permiten mayor rapidez de activación, facilidad de administración desde aplicaciones bancarias y monitoreo inmediato de movimientos y consumos.

Tarjetas de crédito premium de distintos bancos en Costa Rica, reflejando exclusividad y beneficios financieros para clientes de alto poder adquisitivo.
Usuarios pueden crear tarjetas virtuales directamente desde aplicaciones bancarias móviles. (Shutterstock/Shutterstock)

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El mismo Colegio de Ingenieros Profesionales en Informática siempre recomienda mantener medidas básicas de seguridad, como verificar que las páginas sean oficiales, evitar compartir códigos de acceso y revisar constantemente los movimientos bancarios para detectar cualquier intento de robo a tiempo.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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