TSE responde tras orden por supuesto uso comercial de datos biométricos de los ticos

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se pronunció después de que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) le ordenara pedir consentimiento informado a los ciudadanos para comercializar sus datos personales biométricos mediante el Sistema de Verificación de Identidad de las Personas (VID).

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La Prodhab emitió una resolución girando esta orden al TSE después de que el abogado Mauricio París Cruz interpusiera un reclamo en 2020.

El licenciado afirmó que el Tribunal comercializaba los datos biométricos de los ciudadanos, como sus huellas dactilares y fotografías, a terceras personas o incluso empresas, sin informar a los dueños de dicha información.

El TSE se pronunció tras la resolución del Prodhab sobre la comercialización de datos biométricos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras la resolución de la Prodhab, el TSE informó que presentará un recurso de revocatoria contra la misma.

“Todos los datos disponibles en la consulta civil web de su sitio www.tse.go.cr son de naturaleza pública y de acceso irrestricto, tal y como ha sido ratificado por la propia Sala Constitucional en su voto número 2008-16852 del 7 de noviembre de 2008”, dijo.

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No comercializa datos

El TSE señaló que el servicio del Sistema de Verificación de Identidad no se trata de una comercialización de datos, sino que es un sistema de verificación cuya información permanece, en todo momento, bajo resguardo exclusivo del organismo electoral y no se entrega al contratista del servicio.

“Así fue recientemente calificado por la Procuraduría General de la República en la opinión jurídica PGR-OJ-165-2025 del 16 de octubre de 2025: ‘una premisa equivocada en lo relativo al sistema de verificación de identidad, al suponer que este implica la “venta” de datos. En realidad, ese mecanismo funciona como un canal de validación biométrica que requiere la participación activa del ciudadano, sin que exista una transferencia de datos hacia terceros’”, comunicó.

Prodhab pidió al TSE pedir un consentimiento informado a los ciudadanos para comercializar los datos personales biométricos. (Canva/Canva)

El organismo electoral aseguró que la cancelación de la inscripción de la base de datos del Registro Civil podría traer graves consecuencias por “la sensible afectación que acarrearía a múltiples servicios en el país, desde los propios de migración de nacionales hasta los que presta el sistema bancario nacional”.

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