Estos productos bajaron de precio en las ferias del agricultor, según el CNP

Dos productos que los costarricenses utilizan en la cocina bajaron de precio en las ferias del agricultor, según elConsejo Nacional de Producción (CNP).

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Se trata de la piña grande y el tomate; ambos tuvieron una disminución muy considerable en su valor la semana pasada.

Recordemos que el CNP publica los precios promedios por mercado de la semana anterior, así como sus variaciones con respecto a la semana antepasada.

El CNP dio a conocer que el tomate y la piña grande bajaron su valor la semana pasada. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

En este caso, las variaciones de los montos corresponden a la semana del 11 al 15 de mayo y la del 4 al 8 de mayo.

Según el CNP, la piña grande pasó de ¢1.450 a 1.298 colones. Es decir, hubo una variación del 10,5%.

Mientras tanto, el tomate bajó de ¢1.200 a 920 colones, con una variación del 23,3%.

Otros productos que también tuvieron una disminución en su precio son el aguacate Hass importado, la papa blanca, el plátano, el repollo verde y la zanahoria.

Por otro lado, el banano, la lechuga y los huevos subieron su valor en las ferias del agricultor.

Tomate también bajó en supermercados

El tomate no solo bajó de precio en las ferias del agricultor, también ocurrió en los supermercados.

De acuerdo con los datos del CNP, hubo una variación del 8,6%. Esto significa que su precio pasó de ¢1.792 a 1.638 colones.

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El aguacate Hass importado, la cebolla seca amarilla, la lechuga americana, el repollo verde, la zanahoria y la papa blanca también disminuyeron su valor.

Solamente el banano y los huevos subieron de precio en los supermercados.

Además de las ferias del agricultor, el precio del tomate también bajó en los supermercados. (UCR/UCR)

Carnes bajaron de precio en supermercados

La posta de cerdo, la pechuga de pollo entera y la chuleta económica de cerdo bajaron su valor en los supermercados.

En el caso de la posta de cerdo, pasó de ¢2.976 a 2.718 colones, mientras que la pechuga de pollo entera disminuyó de ¢2.743 a 2.298 colones.

La chuleta económica de cerdo bajó de ¢2.753 a 2.576 colones.

Según los datos del CNP, no hubo mayores cambios en las carnicerías.

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