Banco Popular remata carros último modelo con rebajas de millones

¿Busca carro? Entidad tiene opciones en remate desde los ₡2,7 millones

Por Ingrid Hidalgo

Si usted quiere comprar uncarro,esta es su oportunidad, pues el Banco Popular tiene varias opciones de marcas que serán sometidas a remate en junio.

La entidad bancaria subastará estos vehículos en diferentes fechas el próximo mes; sin embargo, es importante que las personas interesadas los vean en físico antes de comprarlos.

Estos son los carros que tiene el Banco Popular para remate:

JAC

  • Número de expediente judicial: 25-003470-1764-CJ
  • Descripción: Marca: JAC, Estilo JS2, categoria automovil. Capacidad cinco personas, carrocería todo terreno cuatro puertas, tracción 4x2. Año de fabricación 2024, color blanco.
  • Valor del mercado: ₡7.718.106,61
  • Base tercer remate: ₡3.152.602,63
  • Fecha y hora del remate: 11 de junio de 2026, a las 10:00 a.m.
  • Fecha para ver el vehículo en subasta: Lunes 1.° de junio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en San José, Central Catedral, avenida 8, calle Simón Bolívar, frente al hotel Boston.
  • Contacto: : 2104-6629 / 2104-6625

Mazda

  • Número de expediente judicial: 25-003966-1764-CJ
  • Descripción: Marca: Mazda, estilo CX-5, categoría automóvil, capacidad cinco personas. Carrocería todoterreno, cuatro puertas, tracción 4x2. Año de fabricación 2020, color azul.
  • Valor del mercado: ₡12.637.889,19
  • Base tercer remate: ₡4.028.240,01
  • Fecha y hora del remate: 18 de junio de 2026, a las 9:00 a.m.
  • Fecha para ver el vehículo en subasta: Lunes 1.° de junio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en San José, Central Catedral, avenida 8, calle Simón Bolívar, frente al hotel Boston.
  • Contacto: : 2104-6629 / 2104-6268

Chery

  • Número de expediente administrativo: RJM-BP-046-2026-EP
  • Descripción: Marca: Chery, estilo Tiggo 2 Pro Max, categoría automóvil, capacidad cinco personas. Carrocería todoterreno, cuatro puertas, tracción 4x2. Año de fabricación: 2025, color negro.
  • Valor del mercado: ₡6.626.956,56
  • Base tercer remate: ₡3.029.261,81
  • Fecha y hora del remate: 3 de junio de 2026, a las 11:00 a.m.
  • Fecha para ver el vehículo en subasta: Lunes 1.° de junio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en San José, Central Catedral, avenida 8, calle Simón Bolívar, frente al hotel Boston.
  • Contacto: 2104-6629 / 2104-6625

Chery

  • Número de expediente administrativo: RJM-BP-049-2025-EP
  • Descripción: Marca: Chery, estilo: EQ7, categoría automóvil, capacidad cinco personas. Carrocería todoterreno, cuatro puertas, tracción 4x2. Año de fabricación: 2025, color negro. Combustible: eléctrico
  • Valor del mercado: ₡15.919.166,64
  • Base tercer remate: ₡5.251.195,25
  • Fecha y hora del remate: 3 de junio de 2026, a las 11:30 a.m.
  • Fecha para ver el vehículo en subasta: No tiene fecha; se debe coordinar al número 2104-6629.
  • Contacto: 2104-6629 / 2104-6625

JAC

  • Número de expediente administrativo: RJM-BP-013-2025-EP
  • Descripción: Marca: JAC, estilo: JS2, categoría automóvil, capacidad cinco personas. Carrocería todoterreno, cuatro puertas, tracción 4x2. Año de fabricación: 2025, color plateado. Combustible: Gasolina.
  • Valor del mercado: ₡8.483.664,41
  • Base tercer remate: ₡2.748.280,56
  • Fecha y hora del remate: 5 de junio de 2026, a las 11:00 a.m.
  • Fecha para ver el vehículo en subasta: No tiene fecha; se debe coordinar al número 2104-6629.
  • Contacto: 2104-6629 / 2104-6625

Ingrid Hidalgo

