El severo castigo que enfrentarían quienes huyan de un accidente y dejen víctimas abandonadas

La diputada oficialista, Mayuli Ortega, presentó el proyecto de ley expediente 25.598, que propone castigar penalmente a los conductores que abandonen a personas heridas tras un accidente de tránsito.

La iniciativa plantea adicionar un artículo 144 bis al Código Penal para sancionar a quienes, tras verse involucrados en un accidente, omitan detenerse, brindar auxilio o alertar a las autoridades cuando existan personas heridas o en peligro.

Proponen castigos de cárcel para choferes que abandonen víctimas de accidentes de tránsito. (Rafael Pacheco)

“El derecho a la vida y la integridad de las personas debe estar por encima de cualquier indiferencia. Hoy estamos presentando un proyecto que busca enviar un mensaje claro: en Costa Rica no puede seguir siendo aceptable abandonar a una persona herida en carretera”, afirmó la diputada Ortega.

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Según datos detallados en la iniciativa de ley, en Costa Rica cada tres horas una persona muere o resulta gravemente herida en una colisión. Solo en el 2025 la Cruz Roja atendió más de 51 mil accidentes de tránsito.

Penas de cárcel

La propuesta establece sanciones que incluyen las penas de prisión, multas e inhabilitación de la licencia de conducir para quienes abandonen a víctimas de accidentes, diferenciando entre hechos culposos y dolosos.

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La iniciativa fue presentada por la oficialista Mayuli Ortega. (Cortesía PPSO)

Además, la iniciativa aclara expresamente que la obligación se limita al deber de auxilio y no implica declarar contra sí mismo ni autoincriminarse.

“El proyecto no pretende obligar a nadie a confesarse culpable. Lo que busca es algo mucho más humano y elemental: que nadie deje morir a una persona tirada en carretera pudiendo ayudar”, finalizó Ortega.