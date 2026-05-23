¿Existen protocolos para la llegada de los migrantes de Estados Unidos? Esto afirma Salud

El Ministerio de Salud respondió al Colegio de Médicos y Cirujanos sobre los controles sanitarios que se debían realizar ante la llegada de los migrantes deportados desde Estados Unidos.

LEA MÁS: TSE responde tras orden por supuesto uso comercial de datos biométricos de los ticos

El Colegio de Médicos solicitó hace unos días a las autoridades que se reforzara la vigilancia epidemiológica y la coordinación interinstitucional en materia sanitaria y migratoria.

“Costa Rica debe mantener una vigilancia epidemiológica rigurosa y oportuna, especialmente en momentos donde existen brotes activos y reaparición de enfermedades en distintas partes del mundo. Esto no debe verse desde una óptica de alarma, sino como una acción preventiva y responsable de salud pública”, dijo Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos.

El Ministerio de Salud afirmó que hay protocolos para la atención de migrantes deportados desde Estados Unidos. (Migraci/Cortesía)

El colegio profesional señaló su preocupación ante los brotes de sarampión reportados en distintos países, así como otras situaciones epidemiológicas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud rechazó las declaraciones del Colegio de Médicos y señaló que los controles sanitarios y migratorios “funcionan bajo protocolos y coordinaciones interinstitucionales ya establecidos entre las autoridades competentes”.

El ministerio aseguró que participa de manera activa y permanente en la coordinación interinstitucional relacionada con la llegada de vuelos con migrantes de distintos países que fueron deportados de Estados Unidos.

LEA MÁS: Con las tarjetas virtuales gratis de los bancos usted puede salvarse de los ladrones reales de Internet

“Cada vez que se recibe uno de estos vuelos, se garantiza la presencia de la Cruz Roja Costarricense como primer respondedor en salud dentro del aeropuerto, con capacidad inmediata para realizar valoraciones médicas o traslados en caso de ser necesario”, dijo.

Salud recibe información sobre migrantes antes de su llegada

El ministerio comentó que antes de la llegada de algún vuelo con migrantes recibe información que les permite emitir recomendaciones técnicas y sanitarias.

Las autoridades de salud afirmaron que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda atención médica a los migrantes durante su permanencia en el país, pues cuentan con personal médico permanente.

Asimismo, se les brinda atención mediante protocolos establecidos de atención y vigilancia epidemiológica en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Ministerio de Salud señaló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brinda atención médica a los migrantes durante su permanencia. La Cruz Roja Costarricense está presente en la llegada de los deportados. (Migració /Cortesía)

LEA MÁS: Diputada tica cuenta el insólito problema que vive por llamarse igual que Ángela Aguilar