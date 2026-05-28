Abril Gordienko reclamó tras quedarse sin votar proyecto para reformar el sistema eléctrico

Los diputados discutieron sobre la iniciativa denominada “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”; sin embargo, una legisladora no pudo participar en la votación para aprobarla en primer debate.

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Abril Gordienko reclamó en el plenario después de que se abrieran las puertas tras la votación.

La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana era la única de la oposición que apoyaba el proyecto que busca reformar el modelo del servicio de electricidad.

La diputada Abril Gordienko no pudo votar por el proyecto de ley de armonización eléctrica. (John Durán/John Durán)

“Quería dejar constancia de que yo no pude votar porque acababa de salir y vi que quedaban 3 o 4 personas en fila. Entiendo que hay una cortesía, como que dan unos minutos si uno está en el baño, y me parece que no se dio”, dijo Gordienko.

La socialcristiana sugirió a la presidencia de la Asamblea que avise si se hace un cambio al respecto.

Consultamos a la legisladora su postura sobre la aprobación en primer debate del proyecto de ley, pero no obtuvimos respuesta.

El proyecto de ley de armonización eléctrica fue aprobado en primer debate. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Proyecto fue aprobado en primer debate, pero…

La iniciativa presentada en el 2022 por el gobierno de Rodrigo Chaves fue aprobada este martes en primer debate.

Un total de 27 diputados, todos del oficialismo, votaron a favor, mientras que la oposición, con excepción de la diputada Gordienko, no estuvo de acuerdo con el proyecto.

Este miércoles 27 de mayo, durante la conferencia de prensa del gobierno, la presidenta Laura Fernández anunció que desconvocará la iniciativa.

La presidenta Laura Fernández anunció que desconvocará el proyecto de ley que busca reformar el sistema eléctrico. (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP) (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

La mandataria afirmó que la desconvocará para dar un espacio de reflexión a los legisladores de la oposición.

Fernández solicitará a Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y Hacienda, que formule un decreto para sacar el proyecto del plenario.

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