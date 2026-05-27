Banco Nacional confirma que tuvo problemas en sus sistemas, pero ¿se resolvió el inconveniente?

Varios usuarios reportaron problemas este miércoles 27 de mayo cuando trataron de utilizar los servicios del Banco Nacional para realizar algún trámite.

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Según los clientes, no pudieron utilizar la app BN Móvil, pues no funcionaba.

Incluso, una vecina de Pavas comentó a este medio que fue a una sucursal a realizar un trámite y le dijeron que nada servía porque el sistema estaba caído.

El BN confirmó que hubo fallas en sus servicios este miércoles 27 de mayo. Varios usuarios no pudieron hacer trámites ni a través de la app móvil ni en las sucursales. (Esteban Bermudez/ebermudez)

¿Qué dice el BN?

Este medio consultó a la entidad sobre la situación que se les presentó a muchos de sus clientes.

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El BN confirmó que la mañana de este miércoles hubo “intermitencias temporales” en sus canales digitales y en algunos servicios de su red de oficinas.

“Ocurrió producto de un inconveniente con un servicio específico que el Banco Nacional (BN) tiene contratado con RACSA”, aseguraron en el banco.

“Es importante aclarar que no se trató de una afectación generalizada de los servicios de RACSA, sino de una incidencia puntual relacionada exclusivamente con el servicio brindado al BN”, añadieron.

Varios usuarios reportaron problemas en la app BN móvil este miércoles. El BN afirmó que resolvió los problemas. (Jose Cordero)

La entidad aseguró que la situación fue atendida por su equipo técnico en coordinación con el proveedor y fue superada “en poco tiempo”.

“En este momento, todos nuestros canales y servicios operan con total normalidad”, señaló el Banco Nacional.

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