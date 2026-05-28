Mario Zamora y Boris Marchegiani llegan como embajadores a la ONU con una fuerte desventaja

Mario Zamora, exministro de Seguridad, y Boris Marchegiani, un empresario turístico, serán los próximos embajadores de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Mario Zamora será embajador ante la ONU en Ginebra, Suiza. (José Cordero)

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer este jueves los nombramientos de representantes titulares y alternos ante organismos internacionales:

- Arnoldo André Tinoco, embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

- Mario Zamora Cordero, embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.

- Embajadora Eugenia Gutiérrez Ruíz, embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.

- Boris Marchegiani Carrero, embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York.

- Embajadora Ana Lorena Villalobos Brenes, embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York.

Boris Marchegiani fue el empresario que pagó por la colocación de las polémicas vallas. (Foto tomada de X)

Tres embajadores sin carrera diplomática

El experto en Relaciones Internacionales, Carlos Murillo, quien además es catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), dice que tres de los embajadores nombrados no tienen carrera diplomática, y que dos de ellos: Mario Zamora y Boris Marchegiani carecen de experiencia en cuanto a diplomacia, lo que representa una desventaja para ellos y para el país.

Murillo destacó que Costa Rica se ha caracterizado en el pasado por tener en esos cargos a personas diplomáticas, no necesariamente de carrera, pero con una gran experiencia en el ámbito de la diplomacia y del protocolo internacional.

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“Como ciudadano, me preocupa qué pueden hacer estas dos personas que no tienen ninguna experiencia en asuntos diplomáticos, que no tienen experiencia en manejo de relaciones exteriores de un país que en los pasados 200 años, no en los últimos cuatro años, sino en los pasados 200 años, ha tenido una fuerte voz en el mundo, pero la perdió. Uno hubiera esperado que con la nueva administración se comenzara a rescatar esa voz en la ONU.

“Van dos personas sin ninguna experiencia en el ámbito diplomático, eso es un gran riesgo porque van a ir a improvisar, desconocen muchos temas de la agenda compleja de Naciones Unidas en el sistema internacional”, expresó Murillo.

Arnoldo André Tinoco será embajador de Costa Rica ante la OEA. (Rafael Pacheco)

Los acompañan dos embajadoras con experiencia

Murillo dice que, debido a esa falta de experiencia, tanto a Zamora como a Marchegiani los envían con la compañía de dos embajadoras con conocimiento.

“En el caso de Mario Zamora, que va para Ginebra, le colocan una embajadora de carrera como representante permanente alterna, una diplomática de carrera que sí conoce de la agenda de Naciones Unidas.

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“En el caso de Boris Marchegiani, todavía tiene menos experiencia porque, por lo menos, Mario Zamora fue ministro y participó en algunas reuniones a nivel internacional, pero este otro señor no tiene ninguna experiencia para asumir la representación de Costa Rica en el principal foro multilateral en el mundo, del cual Costa Rica depende; por eso le nombran a la embajadora Ana Lorena Villalobos Brenes como representante alterna”.

Murillo señala que los nombramientos evidencian la ausencia total de política exterior en la presente administración.

Presidente de la República, Carlos Alvarado participa en la Asamblea General de la ONU. (Casa Presidencial)

¿Cuáles serán sus funciones?

El experto explica que los embajadores o jefes de misión ante organizaciones intergubernamentales como la OEA o la ONU asumen la representación de Costa Rica ante ese foro multilateral.

“Les corresponde plantear y defender la posición de Costa Rica en todos los temas que ven en Naciones Unidas, pero también deben, como funcionarios diplomáticos, sean de carrera o no, indagar información sobre lo que está aconteciendo dentro de esos organismos; mantener diálogo y comunicación permanente con todas las delegaciones acreditadas ante ese foro, con las cuales Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas y, en muchos casos, hasta con las que no mantiene relaciones diplomáticas”, manifestó.

Arnoldo André fue canciller de la República en la pasada administración; eso le da conocimiento sobre la labor diplomática.

Mario Zamora fue ministro de Seguridad en la administración Chaves Robles, pero no tiene experiencia diplomática.

Laura Fernández nombró embajadores sin experiencia diplomática. (AFP)

En el caso de Boris Marchegiani, él pertenece al Partido Pueblo Soberano. En el 2024 pretendía luchar por la alcaldía de Quepos, pero en aquella ocasión el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) frenó la agrupación política, argumentando que las postulaciones para las alcaldías no tenían paridad de género.

El nombre del empresario turístico también estuvo en los medios de comunicación en enero del 2025, cuando se publicaron en distintas vías nacionales las vallas que pedían renunciar a varios funcionarios públicos, como Rodrigo Arias, quien era presidente de la Asamblea Legislativa; Marta Acosta, contralora de la República; Carlo Díaz, fiscal general; y Orlando Aguirre, jerarca del Poder Judicial.

Él reconoció en aquel momento que la plata para pagar esas vallas salió de su bolsa.