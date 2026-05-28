Boris Marchegiani es el nuevo embajador de Costa Rica ante la ONU

El empresario turístico Boris Marchegiani, es el nuevo embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en Nueva York.

El nombramiento fue confirmado por una fuente cercana al gobierno. Boris es un ciudadano nacido en Venezuela y se nacionalizó costarricense.

Marchegiani pretendía luchar por la alcaldía de Quepos en las elecciones municipales del 2024, con el Partido Pueblo Soberano, pero en aquella ocasión el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) frenó la agrupación política en ese proceso electoral, argumentando que las postulaciones no tenían paridad de género.

Boris Marchegiani fue el empresario que pagó por la colocación de las polémicas vallas. Foto tomada de X. (Archivo)

El nombre del empresario turístico también estuvo en los medios de comunicación en enero del 2025, cuando se publicaron en distintas vías nacionales las vayas que pedían renunciar a varios funcionarios públicos, como Rodrigo Arias, quien era presidente de la Asamblea Legislativa, Marta Acosta, contralora de la República, Carlo Díaz, fiscal general y Orlando Aguirre, jerarca del Poder Judicial.

Él reconoció en aquel momento que la plata para pagar esas vayas salieron de su bolsa.

LEA MÁS: A Yara Jiménez le pasa algo muy curioso con José María Villalta y ella explica por qué

¿Cuáles son sus atestados?

Según el currículum del empresario, él es académico y estratega internacional con trayectoria destacada en los sectores de energía, turismo sostenible, política pública y cooperación internacional.

Tienen un doctorado en Educación Universitaria (énfasis en Matemáticas y Filosofía) de la Universidad de Tennessee. Además, una maestría en Matemáticas, Educación Matemática y Filosofía, de la Universidad de Florida, y una licenciatura en Matemáticas y Psicología, de la Universidad de Florida.

Boris fue quien pagó las famosas vallas de "renuncien". (Archivo)

También dice en el documento que ha sido reconocido por su liderazgo en iniciativas de alto impacto económico, social y ambiental, así como por su capacidad de articulación entre sector público, privado y organismos multilaterales.

Es accionista mayoritario de Gaia Hotel & Reserve. Se describe como un referente global en turismo ecológico de lujo, y líder en el desarrollo de modelos de “ecología humanística” que integran sostenibilidad ambiental con desarrollo humano.

LEA MÁS: Panamá hizo anuncio sobre disputa comercial que tiene con Costa Rica y dejó claro algo en lo que no cederá

En su experiencia internacional menciona:

- Fundador y Director Ejecutivo – PEPEX.NET, LLC

- Desarrollo del primer sistema multilateral global para la adquisición y comercialización de energía entre gobiernos y corporaciones petroleras, facilitando transacciones simultáneas de gran escala entre actores estatales y privados.

- Asesor – Consejo de Seguridad de los Estados Unidos División del Pentágono, en materia de adquisiciones energéticas globales y logística estratégica.

- Ejecutivo Senior – Sector Energético Internacional

- Experiencia en negociación, suministro y comercialización global de petróleo y derivados físicos con corporaciones como Exxon, Petrobras, ARAMCO, PEMEX, Shell, Petronas, Indian Oil y cientos más.

- Vicepresidente, Comercio y Suministro – Global Petroleum Corporation

- Vicepresidente Mundial, Comercio y Suministro – Coastal Corporation

- Representante de Ventas – Petróleos de Venezuela (PDVSA)

- Negociador regional para las Américas – Tosco Corporation

También detalla experiencia en gestión ambiental y cooperación internacional

- Presidente – Asociación Nacional de Amigos del Ara macao

- Fundador – Programa de Reintegración de la Lapa Roja en Quepos

Iniciativa desarrollada en conjunto con:

• Discovery Channel

• National Geographic

• Smithsonian Institution

Logro: reintroducción exitosa de más de 300 ejemplares en su hábitat natural tras su desaparición regional por más de cinco décadas.

- Promotor de iniciativas normativas para la protección de los ríos Savegre y Naranjo, contribuyendo a la preservación de ecosistemas estratégicos en Costa Rica.