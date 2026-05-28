Política

Mario Zamora fue nombrado por el gobierno de Laura Fernández en importante cargo internacional

Mario Zamora, exministro de Seguridad, ocupará un cargo internacional de mucha importancia

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Por Rocío Sandí

Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad, fue nombrado por el gobierno de Laura Fernández en un importante puesto internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que Zamora será el nuevo embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.

24 de junio del 2025. Ministerio de Seguridad, Zapote. 12:30 hrs. Entrevista con el ministro de Seguridad Mariom Zamora para conversar acerca de los esfuerzos del gobierno para establecer mas vigilancia y seguridad en APM Terminal. Esto debido al tráfico de drogas hacia otros paíces desde el muelle de Moín en LImón. Em la foto: Mario Zamora respondió la preguntas de La Nación. Foto: Albert Marín.
Mario Zamora será embajador ante Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza (Albert Marín)

Además, Boris Marchegiani Carrero será el embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York.

Arnoldo André Tinoco, será el embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

También menciona los cargos de dos mujeres:

- Eugenia Gutiérrez Ruíz, embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.

- Ana Lorena Villalobos Brenes, embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York.

“Las designaciones cumplen los requisitos de idoneidad para el nombramiento, combinando experiencia profesional y trayectoria para impulsar la estrategia y defensa de Costa Rica desde el multilateralismo y el Derecho Internacional”, informó la Cancillería.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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