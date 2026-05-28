Mario Zamora fue nombrado por el gobierno de Laura Fernández en importante cargo internacional

Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad, fue nombrado por el gobierno de Laura Fernández en un importante puesto internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que Zamora será el nuevo embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.

Mario Zamora será embajador ante Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza (Albert Marín)

Además, Boris Marchegiani Carrero será el embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York.

Arnoldo André Tinoco, será el embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

También menciona los cargos de dos mujeres:

- Eugenia Gutiérrez Ruíz, embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.

- Ana Lorena Villalobos Brenes, embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York.

“Las designaciones cumplen los requisitos de idoneidad para el nombramiento, combinando experiencia profesional y trayectoria para impulsar la estrategia y defensa de Costa Rica desde el multilateralismo y el Derecho Internacional”, informó la Cancillería.