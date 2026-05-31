Defensora de Rodrigo Chaves enfrentará un nuevo juicio por algo que hizo

Yendry Quirós Conejo, quien es fiel seguidora y defensora del movimiento político de Rodrigo Chaves, tendrá que sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados por el montón de cosas que le dijo a Ariel Robles cuando era diputado.

Ella ya había enfrentado un juicio por ese caso y había sido absuelta, pero Robles apeló el fallo judicial.

Yendry Quirós deberá enfrentar un nuevo juicio por declaraciones contra el exdiputado Ariel Robles. (TikTok)

Ahora, el Tribunal de Apelación Penal de Goicoechea anuló la absolutoria de Yendry Quirós, conocida en redes sociales como “La Colocha”, y ordenó realizar un nuevo debate contra ella.

En el juicio anterior a Quirós se le acusó del delito de amenazas contra funcionario público.

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Transmitido por redes sociales

La situación que dio pie a la denuncia por parte de Robles se dio el 21 de junio del 2023 por unas palabras que dijo la mujer en una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, las cuáles fueron transmitidas en un envivo en TikTok.

“Le aseguro que a uno como a Ariel le conoceremos el sirope, se lo conoceremos, porque él cree que toda la vida va a tener inmunidad, cree que toda la vida va a estar protegido por la ley, no le quedan ni siquiera tres años, que se haga un churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz para que aprenda a ser hombre”, dijo la mujer en esa ocasión.

En el primer juicio Quirós fue absuelta, pero Ariel Robles apeló el fallo. (Albert Marín)

El juicio por este caso se llevó a cabo en marzo del 2025. Robles declaró y dijo que luego de recibir las amenazas de Quirós, su vida cambió y empezó a vivir con temor.

Él dijo que también su familia la ha pasado mal por las palabras que lanzó la creadora de contenido en su contra.

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Robles dejó en claro en el juicio que no pretende limitar el derecho de libre expresión de Quirós, pero sí pidió que quedara claro que no deben darse amenazas de este tipo contra ninguna persona.

Justifica sus palabras

Durante todo el proceso Quirós ha justificado sus palabras argumentando que lo que dijo no fue ninguna amenaza, sino que se expresó en un “lenguaje coloquial y popular”.

La creadora de contenido se negó a conciliar con el exdiputados. (John Durán)

Recientemente dijo que respeta la decisión judicial de enfrentar un nuevo juicio y dice que asistirá la debate con la frente en alto.

Ahora las autoridades judiciales tendrán que fijar una nueva fecha para el segundo debate.