Mujer que fue a juicio por amenazar a Ariel Robles le agregó un insulto al diputado

La seguidora de Rodrigo Chaves que tuvo que enfrentar un juicio por amenazar al diputado Ariel Robles y decirle que “le iban a conocer el sirope”, sorprendió con las cosas que dijo este lunes.

Ella está acusada del delito de amenazas contra funcionario público porque el 21 de junio del 2023 dijo estas palabras en un en vivo, frente a la Asamblea Legislativa:

Yendry Quirós es una fiel seguidora de Rodrigo Chaves. (TikTok)

“Le aseguro que a uno como a Ariel le conoceremos el sirope, se lo conoceremos, porque él cree que toda la vida va a tener inmunidad, cree que toda la vida va a estar protegido por la ley, no le quedan ni siquiera tres años, que se haga un churchill con el sirope que le van a sacar de la nariz para que aprenda a ser hombre”.

Este lunes, al finalizar el debate, Quirós habló y reconoció que ella dijo esas cosas, pero dice que eso no fue una amenaza y que Robles puede estar tranquilo.

“Yo tengo muchos dichos, a veces uno, que sé yo, está evitando algo y quiere evitar algo y yo, realmente, mi forma de hablar, como sureña que soy (Puntarenas), soy muy dichera, muy dichera.

El diputado Ariel Robles declaró en el juicio este lunes. (Rocío Sandí)

“Soy muy comprometida con lo que amo y amo dos cosas, y las reafirmo, amo a mis hijos y amo a mi país, porque me parece que es el país de mis hijos, y lo voy a defender hasta las últimas consecuencias, aunque esto me afecte, aunque el señor diputado y su partido se sientan afectados.

Cuando Quirós le gritó todas esas cosas a Robles en aquella oportunidad, también le dijo que era un chuchinga, algo que la fiscal que defendió a Robles criticó porque dijo que era una ofensa, pero la acusada insistió y dijo que para ella Robles es un chuchinga.

“Yo puedo diferir con toda la forma de hacer política de este partido Frente Amplio, pero nunca me he metido en absolutamente nada de lo que es legislar, yo realmente hablé solamente de la violencia, y cuando digo chuchinga, discúlpeme, pero a mí me parece que el señor es un chuchinga. Me parece que ese tipo de agresiones hacia la mujer... se le llama chuchinga, así que creo que dije las cosas por su nombre”, expresó.

Yendry Quirós dijo hasta con micrófono que le conocerían el sirope a Ariel. (Reproducción)

Quirós se refiere a palabras que Ariel le ha dicho a la diputada oficialista Pilar Cisneros, a quien Yendry defiende. El ejemplo que dio Quirós sobre las cosas que le ha dicho Robles a Cisneros fue “cabezona”.

Diputado ha tenido que hacer cambios por seguridad

Ariel Robles también declaró este lunes, él se mostró tranquilo, pero sí dejó muy en claro que las amenazas que recibió fueron serias y que, incluso, lo obligaron a cambiar aspectos de su vida personal y laboral.

Por motivos de seguridad, el legislador no ahondó en detalles, pero sí mencionó que uno de los cambios que ha tenido que hacer es dejar de anunciar los lugares que visitará en sus constantes giras a comunidades por recomendaciones para cuidar su integridad.

Quirós ha ido muchas veces a la Asamblea Legislativa a defender el gobierno de Rodrigo Chaves. (Cortesía)

Robles reconoció que Quirós tiene todo el derecho de usar sus redes sociales y mostrar su opinión política, él dice que no pretende limitar el derecho de expresión de la mujer, lo que sí asegura es que ella no puede ir por la vida amenazando a quien quiera sin tener consecuencias.

El legislador también contó que las amenazas no solo lo afectaron a él, sino también a su familia, y recordó que poco después de que Quirós lo amenazó lo llamó su mamá toda asustada, para preguntar qué estaba pasando, algo que le dolió mucho.

La fiscal a cargo del caso, Lisa Pereira, pidió un año de cárcel como castigo para Quirós. En sus conclusiones expresó que no se pueden normalizar actuaciones como las de la mujer y que debe quedar muy en claro que lo que ella hizo es incorrecto y tiene consecuencias.

Seguidora de Rodrigo Chaves enfrentó juicio por amenazar diputado

“No tenemos derecho a emitir este tipo de comentarios violentos, sea en contra de don Ariel o cualquier otra persona. Señora jueza, con esto tenemos que tener mucho cuidado, no podemos normalizar estas situaciones de violencia”, expresó.

La fiscal también dijo que lo que hizo Quirós es grave porque emitió sus amenazas en un lugar público, donde pasan todo tipo de personas, entre ellas niños, y está incitando a la violencia.

“Esto es incentivar a los seres humanos a ser violentos con otros, no existe la necesidad de hacer esto cuando estamos frente a alguien con quien no concordamos”, agregó la fiscal.

Por su parte, el defensor de la acusada, Daniel Siezar, pidió que se absuelva de toda culpa a su representada, argumentando que aunque Yendry sí dijo esas cosas, no fueron una amenaza para Ariel.

Él dice que Quirós dijo “a uno como Ariel le conoceremos el sirope”, por lo que, según él, eso excluye al diputado. También aseguró que cuando Quirós dijo que le iban a sacar el sirope, nunca dijo que se lo haría ella.