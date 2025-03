Defensor de los animales que defiende el poliamor y tiene only fans, ahora quiere ser diputado

Rubén Rodríguez es un conocido defensor de animales que ha dado mucho de qué hablar.

Lo han acusado de estafas en casos que fueron desestimados, de ser un oportunista, de aprovecharse del dolor de la gente para ganar “likes”, y también lo han criticado porque ha reconocido que ha tenido relaciones poliamorosas, tiene Only fans, y le gusta hacerse sesiones de fotos con poca ropa.

LEA MÁS: ¿Se acabó el problema de agua para Alajuelita, Desamparados, Escazú y Santa Ana? Esto dice AyA

Rubén Rodríguez, el defensor de los animales, ahora quiere ser diputado. (Cortesía)

Ahora Rodríguez tiene un nuevo proyecto, quiere ser diputado y hablamos con él sobre eso y también sobre todo lo que le critican.

— ¿Por qué quiere ser diputado?

Porque han pasado dos gobiernos en los que he intentado, con algunos diputados, cambiar y endurecer la actual Ley de Bienestar Animal, y ha sido imposible. En realidad no es un tema en la agenda de ningún diputado. Muchas personas me dicen que se ocupa una persona que llegue con una agenda 100% dirigida a la defensa de los animales, incluida también la defensa de la naturaleza, del medio ambiente. También nos interesan muchos temas de la mujer, de la infancia y los adultos mayores.

LEA MÁS: Diputada explota contra Rodrigo Chaves por vetar un proyecto de ley suyo

Rodríguez quiere hacer cambios en los castigos a los agresores de animales. (Cortesía)

— ¿Ya tiene partido político?

No, estoy viendo opciones para unirme a algún partido que me brinde la oportunidad por San José. Hay dos o tres opciones, pero sigo abierto. Uno me pidió ¢50 millones, otro ¢30 millones, pero es que yo creo que la idea no va por ahí, yo creo que esa plata la puedo usar para la causa. Imagínese cuántas castraciones alcanzan con ¢50 millones, por eso estoy analizando bien las opciones.

LEA MÁS: País ya acordó cómo frenar problema de inseguridad y acá le contamos cuál es el plan

— ¿Qué se necesita para ser un buen diputado?

La persona tiene que tener una trayectoria limpia, sin antecedentes penales. Tiene que haber demostrado por años que ayuda a la sociedad, no importa la causa, pero que sea un ciudadano activo en la ayuda social. También tiene que ser una persona de conocimiento pleno, no encierro que tenga que ser profesional, pero sí que tenga un conocimiento pleno, que sea autodidacta, una persona letrada. Que sea sostenible, económicamente hablando, con un empleo estable o que tenga negocios para que no que llegue a vivir de la política.

Lo que yo reciba de dietas o salarios como diputado lo voy a donar a la causa, porque yo no voy a ir a lucrarme del Estado.

La gente lo ha criticado mucho por su forma de ser. (Cortesía)

— En su caso, ¿de dónde saca el dinero para tener esa estabilidad que señala?

Tenemos un centro de gestamiento (de perros), tenemos importación de perros, tenemos certificación de perros de servicio, contamos con una academia de formación de profesionales para la asistencia veterinaria, estética canina profesional, entrenamiento canino, y aparte he realizado inversiones inmobiliarias, he comprado terrenos, he construido apartamentos y eso da la tranquilidad. He llegado a un momento de estabilidad que me permite ayudar.

LEA MÁS: Si usted es Ciudadano de Oro, le conviene leer esta información

— Lo han criticado porque se graba dando ayudas, como cuando le regaló un perro a la estudiante que sufrió bullying en un bus en San Carlos. ¿Por qué lo hace?

Mi forma de pensar es distinta a la de ellos, pero la respeto. Yo sí creo que lo bueno hay que compartirlo, la buena noticia, la buena obra.

Muchos dicen que usa a la gente necesitada para ganar popularidad. (Cortesía)

— Lo señalaron como mentiroso al decir que la familia de un señor que murió al sufrir una caída mientras lo atacaba un perro lo había contactado para pedir ayuda, porque unos familiares dijeron que no era verdad. ¿Qué pasó con eso?

Sí me contactaron familiares para pedir ayuda. Tengo los mensajes, pero no los voy a hacer públicos porque es una conversación privada, pero si alguien quiere que se los enseñe, desde mi celular puedo hacerlo.

LEA MÁS: Campaña busca ponerle un alto al femicidio de dos maneras

— Su vida amorosa ha dado mucho de qué hablar porque ha hecho públicas relaciones con dos mujeres a la vez, ¿podría eso afectar su imagen?

En lo absoluto. Creo que la honestidad me ha caracterizado, es uno de mis principales argumentos. Además, la aceptación de la diversidad como los gustos y preferencias ha venido creciendo. Para algunas personas puede ser chocante el hecho de que alguien acepte plenamente que me gustan las mujeres y que podría tener una relación con dos, pero otras lo aceptan.

— Usted tiene OnlyFans y se hace fotos con poca ropa, ¿podría eso quitarle votos conservadores?

Sí, creo que sí, pero el conservador, normalmente, es el que sigue las páginas de este tipo porque Costa Rica sigue una doble moral interesante. Al final, el voto es secreto.

Él dice que está en busca de un partido político. (Cortesía)

— A usted le gusta hacer fotos sexis, hace unos años una diputada se hizo una sesión de fotos en la Asamblea Legislativa, ¿se ve usted haciendo algo similar?

No, desde ya descarto eso. Creo que esas sesiones de fotos fueron de una etapa de mi vida que quería, pero no, ya no, ya sucedió.

— ¿Si llega a ser diputado va a dejar de lado las redes sociales y el canto, ahora que también es cantante?

Voy a seguir con la música y también creando contenido, pero desde una zona legislativa y utilizando las herramientas que nos dan las redes sociales para poder hacer presión a otros diputados y crear cambios.

— ¿Qué piensa del gobierno de Rodrigo Chaves?

Yo puedo opinar desde mi experiencia, me reuní con él antes de que fuera presidente y me prometió cosas que no cumplió. Ya vamos a terminar el gobierno y no cumplió a nivel de animales.

Rodríguez dice que quiere mejorar el tema de los animales, las mujeres, niños y viejitos. (Cortesía)

— ¿Qué ganaría el país si usted llega a ser diputado?

Seguir la cultura del respeto a los derechos de los que no se pueden defender. Generar más conciencia judicial de que una persona que es agresora de animales va a ser un agresor familiar, un femicida, una persona violenta.

Quiero endurecer las penas de quienes agreden un animal, que de verdad, vayan a la cárcel, entonces ganaría sacar de las calles a los agresores.

— ¿Se considera usted de una ideología de derecha o de izquierda?

Soy más centro-derecha, no soy izquierda.

— ¿Cuáles serían sus prioridades como diputado?

Crear leyes que vayan a impactar directamente al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, meter mano en el Senasa, el PANI y el Inamu que son organizaciones estatales que tienen serios problemas y es por el tema de la baja o nula legislación adicional o por fallas en la ejecución.