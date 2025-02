País ya acordó cómo frenar problema de inseguridad y acá le contamos cuál es el plan

Las autoridades ya acordaron cómo frenar el enorme problema de inseguridad y violencia que vive el país.

Este miércoles se reunieron funcionarios de los distintos poderes de la República en la Asamblea Legislativa para hablar sobre los proyectos de ley que más urge aprobar y establecieron un plan.

Altos funcionarios del Poder Judicial y Legislativo hicieron un plan de seguridad. (Alonso Tenorio)

En el encuentro estuvieron presentes Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, quien fue el que convocó; Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general; Randall Zúñiga, director del OIJ y los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Arias había convocado también al presidente de la República, Rodrigo Chaves; al ministro de Seguridad, Mario Zamora, y al ministro de Justicia, Gerald Campos, pero no asistieron. Chaves había dicho que no contaran con ellos para esa reunión.

El proyecto de ley que más urge parece ser el de Ejecución Condicional de la Pena, pidieron su pronta aprobación Orlando Aguirre, Patricia Solano y Carlo Díaz.

Esa iniciativa busca endurecer los beneficios carcelarios que reciben los reos, además, establece que las personas condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar dichos beneficios.

A ese proyecto, el Poder Judicial le hizo unas modificaciones y ya está listo para regresar a la Asamblea Legislativa para que se aprueben los cambios y se vote en primer y segundo debate.

Las autoridades darán prioridades a ciertos proyectos para luchar contra la violencia. (Rafael Pacheco)

Mano fuerte con la prisión preventiva

Otro de los proyectos que urge aprobar es el de fortalecer la prisión preventiva en delitos que atenten contra la seguridad ciudadana, el cual plantea adicionar “el peligro para la comunidad” y “actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación” como posibles causas para la prisión preventiva dentro del Código Procesal Penal.

Varios de los presentes también concordaron en que el proyecto de ley de extradición de ticos, debe avanzar.

El texto cambiaría la Constitución que actualmente dice: “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, le agrega la frase: “salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica”.

El trámite es distinto al de los proyectos de ley comunes y corrientes, por tratarse de una reforma a la Constitución. Ya fue aprobado en primer debate y ahora Rodrigo Chaves deberá hacer referencia a la reforma en su informe anual al Congreso, el próximo 1 de mayo.

Una vez que el presidente haga esta mención, debe recibir tres debates en el plenario legislativo, en días diferentes, para finalmente integrarse en el texto de la carta fundamental.

También pidieron aprobar con urgencia la iniciativa de capitales emergentes que busca hacer un cambio en la ley para asegurar los bienes que podrían haber sido adquiridos en actividades delictivas o ilícitas.

Las iniciativas darán armas a los cuerpo policiales para luchar contra los maleantes. (Rafael Pacheco)

El proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 27 de agosto por el Congreso. Sin embargo, la Sala Constitucional lo declaró con vicios el pasado 23 de octubre, estos deberán ser corregidos por los congresistas para luego votarlo en el plenario.

Otros de los proyectos señalados como urgentes es uno que presentará el Ministerio Público, que pretende cambiar el horario de los allanamientos. Actualmente, solo se pueden hacer esos operativos entre las 6 a. m. y las 6 p. m., la Fiscalía va a proponer que se puedan hacer allanamientos a cualquier hora del día.

También se habló de la necesidad de aprobar una iniciativa que castigue a las personas que amenacen a oficiales de los distintos cuerpos policiales. Ya hay uno, pero la pena máxima es de dos años; las autoridades judiciales señalan que debe ser mayor.

El director del OIJ también citó la necesidad de hacer una modificación en la ley para que los vehículos policiales no sean fácilmente consultables. También mencionó la necesidad de actuar ante los fraudes bancarios con los que los delincuentes se apoderan de muchos millones que le quitan a los ciudadanos.

El presidente del Congreso lamentó que Chaves no sacara el rato para ir a poner su granito de arena en este tema tan importante.

Rodrigo Chaves no quiso ir a la reunión, pese a que lo convocaron. (Casa Presidencial)

Rodrigo Arias le mandó un filazo a Rodrigo Chaves

Rodrigo Arias dijo que era muy mal visto que el presidente de la República no asistiera a la reunión.

“Lamento mucho la ausencia del presidente de la República, lamento mucho la ausencia de los ministros... La pelea contra el narcotráfico es una política de Estado, es una política que requiere la intervención de todos los poderes de la República. Nosotros hoy estamos haciendo lo que nos compete ante la ausencia del Poder Ejecutivo.

“La parte fundamental de la contención, la parte de la ley que corresponde a quien tiene el control sobre la Fuerza Pública, es el presidente de la República... Desde que recibió la invitación y reaccionó de una forma tan negativa, me parece que ha dado una muestra de que la seguridad de este país no es una prioridad para él. Y, realmente, es muy triste porque no debería ser así, él debería ser el más preocupado por la seguridad de todos los ciudadanos”, aseguró Arias.

Enviamos un correo a Casa Presidencial para obtener una respuesta del presidente Chaves sobre las declaraciones de Arias. Estamos a la espera de la respuesta.