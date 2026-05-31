¿En qué fecha se celebra el Día del Padre este año?

Ya viene junio y con él la celebración del Día del Padre, una de las festividades familiares más importantes del país.

A diferencia de muchas otras celebraciones que se dan en Costa Rica, el Día del Padre no tiene una fecha calendario fija, sino que se celebra el tercer domingo de junio.

El Día del Padre en Costa Rica se celebra el tercer domingo de junio. (Canva)

En esta oportunidad, el día festivo cae el domingo 21 de junio.

El origen de esta celebración se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. La idea de celebrar un día dedicado a los padres fue propuesta por Sonora Smart Dodd en 1909 en Spokane, Washington.

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Dodd quería homenajear a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil que había criado a sus seis hijos solo después de que su esposa falleciera en el parto de su sexto hijo.

Dodd propuso la idea de un día dedicado a los padres al pastor de su iglesia y obtuvo apoyo para celebrar el primer Día del Padre el 19 de junio de 1910, coincidiendo con el cumpleaños de su padre.

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Esta festividad tiene su origen es Estados Unidos. (John Durán)

El reconocimiento nacional llegó después. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson oficializó la festividad mediante un decreto. En 1972, Richard Nixon promulgó una ley permanente para institucionalizarla en Estados Unidos.

Con el tiempo, varios países adoptaron el tercer domingo de junio para celebrar a los padres. Sin embargo, otras naciones mantienen fechas distintas. España, por ejemplo, lo celebra el 19 de marzo, en coincidencia con el Día de San José.

En Argentina y Costa Rica, la celebración del Día del Padre no se cataloga como feriado.