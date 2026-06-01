¡Cuidado papás! Un producto que hay en muchas casas ya causó la muerte de un niño y muchas intoxicaciones

Si usted tiene hijos pequeños, es necesario que esté alerta a esta información para prevenir una tragedia.

El Hospital Nacional de Niños y el Centro Nacional de Intoxicaciones hacen un llamado de atención para evitar más casos de intoxicaciones por el producto paraquat, un herbicida que está presente en muchos hogares del país.

No guarde productos tóxicos en botellas de refresco. (Gemini)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detalló que entre el 2023 y mayo de 2026, se identificaron 18 casos de intoxicación con ese producto en menores de 12 años.

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“En lo que va de 2026, se registra un fallecimiento y un caso grave/prevenible asociado al trasvase del producto. Una pequeña cantidad puede causar intoxicaciones graves, especialmente si se ingiere”, informó la entidad.

Y es que en Costa Rica es muy común que en los hogares se usen envases de refrescos u otras cosas comestibles para guardar productos tóxicos, lo que puede causar que los niños se confundan e ingieran algo peligroso.

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Este año ya se registró una muerte por ese químico. (Rafael Pacheco)

Urge un uso y una manipulación responsable

Es por eso que las autoridades del Hospital Nacional de Niños y del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CNCI) hacen un llamado para prevenir intoxicaciones en la población infantil por el inadecuado uso del herbicida paraquat.

“Hacemos un llamado a los padres de familia y cuidadores para que brinden a los niños un cuidado responsable y hagan del hogar y de su entorno un lugar seguro”, dijo el doctor Carlos Jiménez Herrera, director general del hospital pediátrico.

“El paraquat es un plaguicida altamente tóxico, por lo que debe almacenarse de forma segura para que los niños no tengan acceso al producto”, agregó el médico.