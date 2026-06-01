Yara Jiménez planeaba reunirse este lunes con Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, pero algo pasó

Yara Jiménez, presidenta de La Asamblea Legislativa, tenía planeado reunirse este lunes con Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, pero ocurrió algo que impidió el encuentro.

El departamento de prensa de la Presidencia del Congreso comunicó este lunes que Aguirre pidió que se pasara de día la reunión. Esto dice la nota que enviaron de la Corte el 27 de mayo anterior.

Se suspende la reunión entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre. (Asamblea Legislativa)

“En atención al oficio AL-PRES-OF-0011-2026, reciba un atento saludo y el sincero agradecimiento del magistrado Orlando Aguirre Gómez por su total anuencia a la audiencia solicitada.

LEA MÁS: ¿En qué fecha se celebra el Día del Padre este año?

“Por este medio, presentamos una respetuosa disculpa, ya que, debido a un compromiso institucional fuera del país, al señor presidente le es imposible asistir a la cita en la fecha sugerida por usted.

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, tuvo que salir del país. (Asamblea Legislativa)

LEA MÁS: Nicaragüense es auxiliar de enfermería entre semana, los sábados estilista y los domingos no van a creer lo que hace

“Con el fin de concretar este valioso espacio de coordinación técnica, le solicitamos de la manera más atenta que nuestros equipos de trabajo puedan ponerse en contacto para coordinar una nueva fecha en su agenda a partir del 8 de junio de 2026″, detalla él en la carta.

Aguirre fue quien solicitó una reunión con la presidenta legislativa el 19 de mayo, con el fin de “establecer mecanismos de coordinación técnica entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial”, señaló Aguirre cuando solicitó la cita.