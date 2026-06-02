Aumento en combustibles entra a regir este miércoles, vea cómo quedan los nuevos precios

El ajuste tarifario de los combustibles se convertirá en una realidad este miércoles 3 de junio, pues los nuevos montos fueron publicados este martes en el Diario Oficial La Gaceta.

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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció hace unos días el ajuste en las tarifas de los combustibles debido al impacto del conflicto en Medio Oriente.

De esta forma quedaron los precios que entrarán a regir a partir de este miércoles:

Gasolina súper: 753 colones

753 colones Gasolina regular: 756 colones

756 colones Diésel: 670 colones

670 colones Cilindro de gas de 25 libras: 7.399 colones

Este miércoles 3 de junio entrará a regir los nuevos precios de los combustibles. (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de la gasolina súper, tendrá un aumento de 20 colones, mientras que la regular subirá 8 colones.

El diésel es el único tipo de combustible que tendrá una rebaja en su precio, pues pasará de 716 a 670 colones.

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Por otra parte, el cilindro de gas subirá 144 colones.

¿Por qué aumentarán los precios de los combustibles?

La Aresep señaló que el conflicto en Medio Oriente impacta el precio de los combustibles en Costa Rica.

“Este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”, dijo Mario Mora, intendente de Energía.

Solamente el diésel tendrá una disminución en su precio, los demás aumentarán este miércoles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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