Usuarios que pagan el bus en efectivo tendrían cambios por eliminación de esta moneda

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)haría un importante cambio en el pago de los pasajes de bus.

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Resulta que pronto dejará de circular por completo la moneda de 5 colones y la de 10 colones se convertirá en la denominación más pequeña.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) también sacará de circulación el diseño anterior de las monedas de 10 y 25 colones, las cuales no se podrán usar a partir del 1.° de julio.

La Aresep aplicaría un cambio en el cobro de los pasajes de bus por la eliminación de la moneda de 5 colones. (Randall Corella V./Randall Corella)

Por eso, la Aresep implementaría un cambio para los usuarios que paguen en efectivo.

“Al desaparecer las monedas de ¢5, deben ajustarse las tarifas de bus a la moneda que esté en circulación (de ¢10 en adelante)”, dijo la institución.

“Entonces, las personas que paguen con tarjeta podrán cancelar el monto aprobado, pero quienes lo hagan con dinero en efectivo tendrán que pagar según las reglas de redondeo al número más cercano: tarifas con menos de 5 colones se redondean a cero y las de 6 colones o más se redondean a ¢10”, añadió.

Esto significa que, por ejemplo, si una tarifa tiene un monto de 484 colones, los usuarios deberán cancelar 480 colones.

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Aquellas empresas autobuseras que tienen una tarifa de 486 colones cobrarán a sus usuarios 490 colones en efectivo.

¿Qué pasará con los que pagan de forma electrónica?

La Aresep señaló que este cambio no afectaría a los usuarios que paguen con tarjeta.

Es decir, si un pasaje cuesta 505 colones, como el del bus de Pavas, los usuarios que paguen de forma electrónica no tendrían un aumento, sino que se les cobraría el monto exacto aprobado.

Aquellas personas que pagan el pasaje de forma electrónica no serán afectadas por el cambio en las monedas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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