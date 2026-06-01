¿Usa el transporte público? Siga estos pasos y olvídese de andar buscando monedas para el pasaje

Si usted acostumbra usar el transporte público y aún no utiliza la aplicación SINPE-TP Pasajero, del Banco Central de Costa Rica (BCCR), aquí le contamos para qué sirve y el paso a paso de cómo registrarse.

El Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP) es una plataforma de pagos que ofrece a los usuarios del transporte colectivo una experiencia de pago moderna, amigable e inclusiva.

Con esta app se puede olvidar del efectivo a la hora de pagar el bus. (Rafael Pacheco)

En su desarrollo participan el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo de Transporte Público (CTP), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y las principales cámaras de autobuseros del país.

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El sistema funciona con las tarjetas de débito, crédito y prepago emitidas por entidades financieras nacionales e internacionales, con el estándar EMV y la tecnología de pago sin contacto (contactless); por lo tanto, su infraestructura permite que las personas puedan pagar el pasaje en el transporte público con los mismos instrumentos de pago que utilizan en los comercios, incluyendo a los accesorios vinculados a dichas tarjetas como teléfonos móviles, stickers, pulsera, relojes y similares.

La app es del Banco Central de Costa Rica. (Rafael Pacheco)

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Pasos para registrarse

Si aún no utiliza la aplicación del BCCR, aquí le decimos cómo registrarse.

Lo primero que debe hacer es descargar la app desde la tienda de su dispositivo. Luego, abra la aplicación y seleccione “registrarte”. Ingrese su nombre completo, correo electrónico y contraseña. Acepte la política de privacidad y presione enviar código. Va a recibir un código en su correo electrónico. Recuerde que es válido solo por un minuto.

Así puede registrarse en la app SINPE-TP Pasajero

Ingrese el código en la app y presione confirmar. Listo, ya su registro quedó hecho en SINPE-TP Pasajero. Además, al iniciar sesión puede configurar el acceso biométrico.