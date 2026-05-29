Aresep anuncia nuevos aumentos en gasolinas súper y regular, y el gas para cocinar

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) dio noticias sobre los precios de las gasolinas súper y regular, así como el gas para cocinar, que nadie quería escuchar porque darán un golpe al bolsillo.

La entidad asegura que la guerra en Oriente Medio continúa impactando el precio de los combustibles en Costa Rica.

Aresep anuncia aumento en el precio de las gasolinas súper y regular. (Rafael Pacheco)

“De acuerdo con los costos reportados por Recope, de los embarques realizados entre el 10 de abril y el 7 de mayo, el precio de las gasolinas súper y regular tendrán un alza en su tarifa, así como en el gas licuado de petróleo.

“El diésel es el único de los combustibles que experimentará una rebaja”, detalló la Aresep.

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Aumento del petróleo causa alza en los precios

El petróleo crudo es la materia prima para la obtención de productos refinados, por lo que su aumento provoca, de manera inevitable, un aumento en los productos terminados que importa Costa Rica.

La gasolina regular seguirá con un precio superior a la súper. (Rafael Pacheco)

Los ajustes aprobados son los siguientes:

- El litro de la gasolina súper pasará de ¢733 a ¢753 (subirá ¢20).

- El litro de gasolina regular pasará de ¢748 a ¢756 (aumentará ¢8).

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- El litro del diésel pasará de ¢716 a ¢670 (bajará ¢46), es el único que disminuirá de precio.

- El cilindro de gas de 25 libras pasará de ¢7.255 a ¢7.399 (aumentará ¢144).

Se mantiene el caso curioso de que el precio de la gasolina regular será nuevamente mayor que el de la gasolina súper.

El cilindro de gas para cocinar también subirá de precio. (John Durán)

Costa Rica es vulnerable a los efectos internacionales

El intendente de Energía, Mario Mora, indicó que “este nuevo aumento en el precio de los combustibles se explica por el impacto que tiene el conflicto bélico en Medio Oriente en la operación y logística de los mercados energéticos internacionales”.

Costa Rica es altamente vulnerable a estos choques externos y, en el corto plazo, no se identifican señales que permitan prever una pronta estabilidad en la evolución de los precios internacionales.

La Aresep ya inició el trámite de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de manera que se espera que los nuevos precios entren a regir la próxima semana, luego de su publicación.