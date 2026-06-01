ICE rematará 163 vehículos: así puede participar en la subasta

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará un rematede 163 vehículos no funcionales en unas semanas en su sede en Pavas.

LEA MÁS: Más de 20 mil personas se quedan sin agua 12 horas en San José

La subasta se realizará el 17 de junio; el monto mínimo permitido por puja será de 100.000 colones sobre el monto base o sobre la cifra mayor ofrecida.

Sin embargo, antes de participar, las personas interesadas deberán conocer los vehículos en un plazo hasta el 12 de junio y, además, deberán pagar un monto de 200.000 colones para formar parte de la subasta.

El ICE tiene 163 vehículos no funcionales que serán puestos a remate en unas semanas. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

El remate se realizará en el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), plantel ICE Rincón Grande, a las 8:00 a.m.

La institución informó que se brindará servicio de parqueo a los primeros 50 participantes que ingresen al auditorio donde se hará la subasta.

Asimismo, el día del evento se proyectará la imagen del vehículo que será sometido a remate, así como sus datos.

Los participantes tienen un plazo de tres días hábiles para realizar el pago del vehículo adjudicado en la subasta.

¿Cuáles requisitos deben cumplir los participantes?

El ICE comunicó que, para que las personas reciban la paleta para la subasta, se deben cumplir ciertos requisitos.

Por ejemplo, deben inscribir su participación en el plantel ICE de Rincón Grande de Pavas, en el lugar de exhibición, a más tardar el 12 de junio, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., en jornada continua.

Los participantes también deben estar al día con las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o contar con el comprobante de que no son patronos ni contribuyentes.

LEA MÁS: ¡Orgullo mundial! Costa Rica conquista la portada de la prestigiosa National Geographic

Además, deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda.

El 17 de junio se realizará el remate de los 163 vehículos. Los participantes deberán pagar por su entrada a la subasta. Imagen ilustrativa. (Cortesía)

Se debe presentar el comprobante de pago de la participación, así como la cédula de identidad y una fotocopia. Si se trata de una persona jurídica, debe contar con una personería al día y el representante legal debe realizar el trámite.

También se debe completar un formulario de inscripción.

¿Dónde se pueden ver los vehículos antes de la subasta?

Los vehículos que serán puestos a subasta se podrán ver en el plantel del ICE en Pavas hasta el 12 de junio, en un horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.; se mostrará una ficha con las principales características técnicas y el estado del bien.

Si usted tiene alguna consulta, puede hacerla en la oficina del Proceso Gestión de Transporte y Mantenimiento, Control y Administración de Flota, o por medio del correo electrónico rematedevehiculos@ice.go.cr o de los teléfonos 2001-2574, 2001-2528, 2001-2566 y 2001-2573.

LEA MÁS: El MEP destapa rudo panorama en Matemáticas y un profe explica el motivo