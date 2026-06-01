Más de 20 mil personas se quedan sin agua 12 horas en San José

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirma que habrá una interrupción programada en los servicios del agua por 12 horas que afectará a más de 12 mil personas en San José.
Randall Campos, subgerente de la GAM del AyA explica que el agua se quitará el próximo jueves 4 de junio. porque habrá trabajos programados para mejorar las tuberías del pozo La Valencia.
No habrá agua de 8 a.m. a 8 p.m. en sectores como La Uruca, distrito Hospital, Pavas, Mata Redonda, Hatillos, Merced y otras comunidades cercanas. En total, habrá más de 20 mil personas sin agua durante medio día.
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De acuerdo a como vayan finalizando los trabajos el agua, a partir de las 8 de la noche, estará volviendo a los hogares de esas comunidades.
Con los trabajos, el agua en esas comunidades volverá con mejoras importantes.
“Este 4 de junio realizaremos importantes mejoras en los pozos de La Valencia para fortalecer y modernizar el sistema de abastecimiento de agua potable que beneficia a miles de personas en la Gran Área Metropolitana.
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Estas obras nos permitirán brindar un servicio más eficiente. Recuerde almacenar solo lo necesario y utilizar el agua recolectada qué no usó en labores domésticas o riego de plantas", explica el AyA.