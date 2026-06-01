Nacional

Más de 20 mil personas se quedan sin agua 12 horas en San José

Acueductos y Alcantarillados hará una interrupción programada por mejoras en el pozo La Valencia.

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirma que habrá una interrupción programada en los servicios del agua por 12 horas que afectará a más de 12 mil personas en San José.

Randall Campos, subgerente de la GAM del AyA explica que el agua se quitará el próximo jueves 4 de junio. porque habrá trabajos programados para mejorar las tuberías del pozo La Valencia.

Los vecinos de Moravia afirman que los cortes de agua tienen años de darse, pero se intensificaron en los últimos meses.
Más de 20 mil personas se quedan sin agua 12 horas en San José. (Ariana Villalobos)

No habrá agua de 8 a.m. a 8 p.m. en sectores como La Uruca, distrito Hospital, Pavas, Mata Redonda, Hatillos, Merced y otras comunidades cercanas. En total, habrá más de 20 mil personas sin agua durante medio día.

LEA MÁS: ¡Orgullo mundial! Costa Rica conquista la portada de la prestigiosa National Geographic

De acuerdo a como vayan finalizando los trabajos el agua, a partir de las 8 de la noche, estará volviendo a los hogares de esas comunidades.

Con los trabajos, el agua en esas comunidades volverá con mejoras importantes.

“Este 4 de junio realizaremos importantes mejoras en los pozos de La Valencia para fortalecer y modernizar el sistema de abastecimiento de agua potable que beneficia a miles de personas en la Gran Área Metropolitana.

LEA MÁS: Dos estudiantes de Coronado y Desamparados ganaron un reto espacial para perseguir un sueño marciano

Cerca de 500 abonados de San Rafael de Heredia tendrán corte de agua este 12 de noviembre por trabajos de mantenimiento.
Recuerde guardar el agua que realmente va a necesitar. (Canva /Canva)

Estas obras nos permitirán brindar un servicio más eficiente. Recuerde almacenar solo lo necesario y utilizar el agua recolectada qué no usó en labores domésticas o riego de plantas", explica el AyA.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilladosinterrupción programadaservicios del aguaRandall Camposjueves 4 de junio
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.