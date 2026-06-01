El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirma que habrá una interrupción programada en los servicios del agua por 12 horas que afectará a más de 12 mil personas en San José.

Randall Campos, subgerente de la GAM del AyA explica que el agua se quitará el próximo jueves 4 de junio. porque habrá trabajos programados para mejorar las tuberías del pozo La Valencia.

Más de 20 mil personas se quedan sin agua 12 horas en San José. (Ariana Villalobos)

No habrá agua de 8 a.m. a 8 p.m. en sectores como La Uruca, distrito Hospital, Pavas, Mata Redonda, Hatillos, Merced y otras comunidades cercanas. En total, habrá más de 20 mil personas sin agua durante medio día.

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De acuerdo a como vayan finalizando los trabajos el agua, a partir de las 8 de la noche, estará volviendo a los hogares de esas comunidades.

Con los trabajos, el agua en esas comunidades volverá con mejoras importantes.

“Este 4 de junio realizaremos importantes mejoras en los pozos de La Valencia para fortalecer y modernizar el sistema de abastecimiento de agua potable que beneficia a miles de personas en la Gran Área Metropolitana.

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Recuerde guardar el agua que realmente va a necesitar. (Canva /Canva)

Estas obras nos permitirán brindar un servicio más eficiente. Recuerde almacenar solo lo necesario y utilizar el agua recolectada qué no usó en labores domésticas o riego de plantas", explica el AyA.