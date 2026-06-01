El MEP destapa rudo panorama en Matemáticas y un profe explica el motivo

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló hace unos días que muchos estudiantes de primaria, secundaria y colegios técnicos que aplicaron las pruebas diagnósticas tienen un nivel básico en Matemáticas. A raíz de este resultado, un profesor de la asignatura explicó por qué los chicos están teniendo problemas.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con la promesa de Laura Fernández de adelantar la entrega del ROP?

Según los resultados de los exámenes, el 35,2% de los niños de primaria tienen un nivel básico, mientras que el 44,2% están en intermedio y el 19,1% en avanzado.

La historia cambia un poco con los jóvenes de secundaria, pues el 43,6% tienen un nivel básico, el 34,7% intermedio y el 26,5% en el nivel superior.

El MEP reveló que muchos estudiantes de primaria, secundaria y colegios técnicos tuvieron un desempeño bajo en matemáticas en las pruebas diagnósticas. (Shutterstock/Shutterstock)

En el caso de los colegios técnicos, el 42,4% se ubicó en el nivel básico. El 39% de los estudiantes está en el nivel intermedio y el 17,6% en el nivel avanzado.

Esto quiere decir que, a nivel general, los escolares de primaria muestran un rendimiento más equilibrado al concentrar a la mayoría de su población en el rango intermedio. Por el contrario, al dar el salto a la secundaria —tanto en la modalidad académica como en la técnica— se evidencia un rezago importante, ya que en ambos casos la mayor cantidad de jóvenes cae al nivel básico de conocimiento, dejando claro que el dominio avanzado de las materias disminuye conforme los estudiantes avanzan en su ciclo educativo.

La explicación

Este medio habló con un profesor de Matemáticas, Randall Quesada Retana, para que nos explicara por qué muchos de los chicos tienen un bajo desempeño en esta asignatura.

La mala comprensión lectora estaría afectando a los niños y jóvenes a la hora de entender los enunciados en los exámenes.

“Las pruebas nacionales están elaboradas, en su gran mayoría, por preguntas en las que la capacidad lectora y comprensiva del estudiante se pone a prueba, así como su sentido crítico”, dijo Quesada.

El docente, quien notó este problema a la hora de aplicar los exámenes, señaló que cuando la pregunta es de más de un párrafo de texto, la mayoría de estudiantes se pierde fácilmente y no logra comprender muy bien el objetivo principal de la resolución del problema.

“Cuando al estudiante se le pone a pensar, analizar y razonar, fuera del proceso mecánico, se hacen aún más evidentes esos puntos de mejora”, comentó.

LEA MÁS: Usuarios que pagan el bus en efectivo tendrían cambios por eliminación de esta moneda

MEP urge atención pedagógica

Cuando las autoridades presentaron los resultados, afirmaron que Matemáticas es una de las materias que requiere atención pedagógica urgente para que los estudiantes puedan mejorar su desempeño.

El MEP indicó que, en el caso de secundaria, Español es otra materia que también preocupa, por lo que hay que brindarle atención pedagógica.

Quesada Retana señaló que la sociedad tiene que hacer un cambio en cuanto al hábito de lectura.

“Como sistema educativo, considero que debemos replantearnos muchos temas. Primero, se debe organizar el curso lectivo para que podamos atender la dinámica de estas pruebas nacionales de una mejor manera, con mayor espacio, y adecuar el trabajo en clase al desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión lectora. Esto aplica para todas las asignaturas”, dijo.

El MEP señaló que urge darle atención pedagógica a las asignaturas de matemáticas y español.

También señaló que, a nivel familiar, hay que fomentar el hábito de lectura en los niños y jóvenes desde pequeños para enriquecer el dominio del léxico y la ortografía.

“A nivel de aula se hacen muchos esfuerzos por parte de los compañeros docentes para mejorar y combatir esta problemática, pero también se necesita el apoyo complementario del núcleo familiar del estudiante mediante la supervisión del proceso”, compartió el profesor.

Las pruebas diagnósticas, que verifican los conocimientos y las habilidades de los niños y jóvenes, fueron aplicadas en marzo, unas semanas después de que los estudiantes iniciaron el curso lectivo 2026.

LEA MÁS: ¡Cuidado papás! Un producto que hay en muchas casas ya causó la muerte de un niño y muchas intoxicaciones