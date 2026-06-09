Diputados aprueban en primer debate proyecto de ley que permite que bebidas alcohólicas patrocinen el deporte

Los diputados dieron un paso que los pone muy cerca de aprobar el proyecto de ley que permitiría el patrocinio de empresas que venden bebidas alcohólicas en el deporte.

Diputados aprueban en primer debate proyecto para que las bebidas alcohólicas patrocinen el deporte. (Alonso Tenorio)

Los legisladores aprobaron la iniciativa en primer debate este lunes 8 de junio con 41 votos a favor y 10 en contra.

El proyecto de ley fue propuesto por la exdiputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Esto lo que hace es permitir una relación entre privados que actualmente no se permite. El 100% del patrocinio es para los deportistas o equipos”, explicó Rojas cuando defendió el proyecto.

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Esta no es la primera vez que en el Congreso se analiza un proyecto para permitir que el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte, pero los demás han fracasado. Él último había sido declarado inconstitucional.

Los diputados oficialistas apoyan el proyecto. El legislador Royner Mora fue uno de los que habló a favor y dijo que luego ahora que fue aprobado en primer debate, el proyecto será retroaído para que se presente un texto sustitutivo.

El tema es polémico por los daños que causa el alcohol en la salud. (Canva)

“Esa propuesta no busca promover el consumo de alcohol, lo que busca es regular una realidad que ya existe en nuestro país y convertirla en una realidad para generar recursos adicionales en beneficio de la sociedad costarricense”, expresó.

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Busca inyectar dinero al deporte

En la justificación de la iniciativa se detalla que, actualmente, el principal obstáculo que tiene el gobierno para el impulso y fortalecimiento del deporte, es la falta de liquidez presupuestaria y su rigidez en cuanto al gasto público.

“Solo para citar un ejemplo, podemos visualizar la liga de fútbol profesional de México, la cual, por medio del patrocinio privado, y siendo las marcas de bebidas con contenido alcohólico uno de los principales patrocinadores de sus equipos, se convierte en la liga de fútbol más destacada de nuestra región (Concacaf), con altos niveles de competitividad y con el desarrollo de futbolistas de alto rendimiento a nivel mundial”, detalla el documento.

En muchos países se permite que las empresas que venden bebidas alcohólicas patrocinen el deporte. (José Cordero)

El texto argumenta que la situación del fútbol de Costa Rica es muy distinta.

“Por el contrario, en nuestro país los equipos de fútbol de primera división tienen una realidad muy distinta, donde la captación de recursos es el principal reto, más allá de lo competitivo, dando como resultado condiciones desventajosas internacionalmente”, agrega la justificación.

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El cambio propuesto en la ley quedaría así: “El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará previo a la divulgación de la publicidad".

Janice Sandí dice que el proyecto representa un gran riesgo para los jóvenes

Representa un riesgo para los jóvenes

Una de las diputadas que está en contra del proyecto es la liberacionista Janice Sandí, quien fue clara en que la iniciativa representa un riesgo para los niños y jóvenes.

“Exponer la bebidas alcohólicas de esta manera genera un 50% de probabilidad más de iniciar el consumo temprano de alcohol, esas cifras son de la Organización Mundial de la Salud.

“Los niños y los jóvenes correlacionan la presencia de la marca de alcohol y el deporte como si el alcohol fuera beneficioso. El cerebro de los muchachos se encuentra construcción, el daño que produce este consumo en niños y adolescentes ... es severísimo”, aseguró Sandí, quien es doctora.

La fracción oficialista apoya la iniciativa. (Canva)

El Frente Amplio tampoco está de acuerdo con el proyecto y trató de hacer, al menos, cambios para inyectar dinero al IAFA, pero no fueron aprobados en el plenario.

“Yo sé que a nivel de nuestro continente y a nivel de Europa, es muy común ver el patrocinio de bebidas alcohólicas, sin embargo, está relacionado con el impulsar el consumo en edades más tempranas porque al fin y al cabo hay muchas personas adolescentes y niñeces que crecen viendo los deportes, sobre todos el fútbol, y que de alguna forma esto incide en que de una forma más temprana puedan consumir alcohol.

En países como México se permite que empresas que vender licor patrocinen eventos de fútbol. (AFP)

“Si de todos modos se insiste en el patrocinio de bebidas alcohólicas, lo mínimo sería que entonces se pueda cancelar por este tipo de patrocinios rubros de un 5% del pago de la publicidad al Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y que por otra parte que esa persona física o jurídica que reciba el patrocinio debería cancelar un rubro correspondiente al 5% del monto recibido al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder)“, explicó la legisladora Vianey Mora.