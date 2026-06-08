Analizan abrir las puertas para que empresas que venden alcohol patrocinen el deporte, ¿usted qué opina?

¿Está usted de acuerdo con que en Costa Rica se permita a las empresas que venden alcohol patrocinar equipos y eventos deportivos?

Esa discusión se está dando en este momento en la Asamblea Legislativa y hay un debate al respecto porque hay opiniones encontradas entre los diputados.

Diputados discuten si debería permitirse que empresas que venden licor patrocinen equipos y eventos deportivos. (Jorge Navarro)

La exdiputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó en la pasada administración una iniciativa de ley con ese fin.

“Esto lo que hace es permitir una relación entre privados que actualmente no se permite. El 100% del patrocinio es para los deportistas o equipos”, explicó Rojas cuando defendió el proyecto.

Esta no es la primera vez que en el Congreso se analiza un proyecto de ley para permitir que, al igual que en otros países, en Costa Rica se permita que empresas que venden cerveza y otras bebidas alcohólicas puedan patrocinar actividades deportivas, pero todas las demás iniciativas han fracasado.

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Busca inyectar dinero al deporte

En la justificación del proyecto de ley se detalla que, actualmente, el principal obstáculo que tienen nuestras autoridades gubernamentales para el impulso y fortalecimiento del deporte es la falta de liquidez presupuestaria del Gobierno y su rigidez en cuanto al gasto público.

“Lo anterior nos obliga a volver la mirada al sector privado, como una alternativa viable y oportuna para satisfacer las necesidades de nuestros deportistas, de manera que nos permita estar en la vitrina internacional del deporte de alto rendimiento, y convertirnos así en un país atractivo para albergar justas deportivas mundiales de las diferentes disciplinas deportivas.

Los legisladores del Frente Amplio no están muy contentos que digamos con la iniciativa. (Shutterstock)

“Solo para citar un ejemplo, podemos visualizar la liga de fútbol profesional de México, la cual, por medio del patrocinio privado, y siendo las marcas de bebidas con contenido alcohólico uno de los principales patrocinadores de sus equipos, se convierte en la liga de fútbol más destacada de nuestra región (Concacaf), con altos niveles de competitividad y con el desarrollo de futbolistas de alto rendimiento a nivel mundial”, detalla el documento.

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El texto argumenta que la situación del fútbol de Costa Rica es muy distinta.

“Por el contrario, en nuestro país los equipos de fútbol de primera división tienen una realidad muy distinta, donde la captación de recursos es el principal reto, más allá de lo competitivo, dando como resultado condiciones desventajosas internacionalmente.

“A pesar de que el fútbol nacional es uno de los ‘más consolidados’ en términos económicos, el ejemplo anterior evidencia la brecha deportiva que genera la parte económica entre países que pertenecen a una misma región, y que compiten entre sí“, agrega la justificación.

El cambio propuesto en la ley quedaría así: “El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad comercial relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se realizará previo a la divulgación de la publicidad.

En países como México se permite que empresas que vender licor patrocinen eventos de fútbol. (AFP)

Ya se puede votar en primer debate

Recientemente, se discutieron en el plenario legislativo una serie de mociones, que el Frente Amplio defendió, y con las que intentarán hacer cambios a la iniciativa, ya que no están muy de acuerdo con lo que pretende.

Una de las legisladoras que habló a favor de las mociones fue Vianey Mora.

“Yo sé que a nivel de nuestro continente y a nivel de Europa, es muy común ver el patrocinio de bebidas alcohólicas, sin embargo, está relacionado con el impulsar el consumo en edades más tempranas porque al fin y al cabo hay muchas personas adolescentes y niñeces que crecen viendo los deportes, sobre todos el fútbol, y que de alguna forma esto incide en que de una forma más temprana puedan consumir alcohol.

El proyecto ya puede votarse en primer debate. (Jorge Navarro)

“Si de todos modos se insiste en el patrocinio de bebidas alcohólicas, lo mínimo sería que entonces se pueda cancelar por este tipo de patrocinios rubros de un 5% del pago de la publicidad al Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y que por otra parte que esa persona física o jurídica que reciba el patrocinio debería cancelar un rubro correspondiente al 5% del monto recibido al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Ya se terminaron de discutir las mociones y no fueron aprobadas porque todo parece indicar que la mayoría de legisladores están a favor de la iniciativa.

Ahora el proyecto será votado en primer debate.