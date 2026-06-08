Proyecto busca conseguir lo que miles de personas exigen sobre el empleo desde hace décadas

¡Hay buenas noticias sobre la generación de empleo en el país!

El diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, en conjunto con otras diputaciones de la bancada verdiblanda, presentó el proyecto “Ley para la Creación de Empleo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM)”, una iniciativa orientada a generar empleo formal y reducir las profundas desigualdades territoriales que enfrenta Costa Rica.

Diputado busca generar empleo fuera del GAM con un proyecto de ley. (Shutterstock)

La propuesta busca crear un régimen especial de incentivos para que empresas costarricenses creen nuevos trabajos fuera de la GAM.

La iniciativa busca convencer a las compañías por medio de beneficios como reducciones temporales en el impuesto sobre las utilidades y en cargas sociales determinadas, condicionadas al cumplimiento de metas de inversión y generación de empleo.

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“El desarrollo no puede seguir concentrado únicamente en la GAM mientras regiones enteras enfrentan desempleo, informalidad y falta de oportunidades. Este proyecto busca llevar inversión, empleo formal y dinamismo económico a las zonas que históricamente han estado rezagadas”, manifestó Ramírez.

La iniciativa busca dar incentivos a las empresas para que se establezcan fueran del GAM. (Cortesía)

Los cantones más competitivos están en la GAM

Según indica el liberacionista, de los 10 cantones más competitivos del país, de acuerdo con el Índice de Competitividad Cantonal, nueve se encuentran dentro de la GAM.

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Asimismo, la informalidad laboral alcanza el 45,9% en las zonas rurales, mientras que en materia de desempleo la brecha es de un 50%.

Para Ramírez, estos datos evidencian las profundas desigualdades territoriales, problemática que el proyecto busca erradicar.

El proyecto fue presentado por Álvaro Ramírez. (Rafael Pacheco)

La iniciativa también incorpora medidas complementarias para fortalecer la competitividad regional, incluyendo programas de formación de talento humano local, educación técnica y dual, así como declaratorias de zonas estratégicas de conectividad para facilitar inversiones en telecomunicaciones y acceso a Internet.

El proyecto plantea además incentivos vinculados a innovación, fortalecimiento de proveedores locales y fortalecimiento a los proyectos de inversión.

“Nuestro objetivo es cerrar brechas y crear oportunidades. Necesitamos que la economía cree empleos para que las y los costarricenses vivan mejor”, concluyó el legislador.