Diputado tenía que compartir sus zapatos cuando era un muchacho por una razón que duele en el alma

Mangell Mc Lean es un limonense con una vida llena de contrastes. Tuvo una niñez marcada por la pobreza en la que compartía sus zapatos con una hermana para que los dos pudieran ir a estudiar.

Con esfuerzo, sacrificio y con la ayuda de becas, logró graduarse de la universidad y luego la vida lo encaminó en la política.

Mangell Mc Lean tuvo una niñez marcada por la pobreza. (Rafael Pacheco)

Fue alcalde de Siquirres en dos ocasiones consecutivas y ahora es diputado, el único electo por la provincia de Limón que no pertenece al oficialismo (pertenece a Liberación Nacional).

Él conversó con La Teja y habló de sus prioridades como legislador y sobre su vida personal.

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—Usted es el único diputado electo por Limón que es de la oposición. ¿Siente una responsabilidad extra?

Yo lo que siento es un gran reto, pero también lo veo como una fortaleza y una responsabilidad; no es para mí, es para el gobierno, porque ahora no va a tener excusa para no nivelar la cancha con los limonenses.

El legislador dice que una de sus prioridades será buscar una solución para los problemas de la ruta 32. (Rafael Pacheco)

Un cambio enorme

—¿Cómo describe su primer mes de labores como diputado?

Interesante, es un periodo de transición y adaptación. Yo soy municipalista, vengo de ocho años de experiencia de dirigir un gobierno local, pero nunca estaba muchas horas seguidas en la oficina, siempre salía a reuniones, a hablar con el equipo, con la gente. Nunca me imaginé tener que estar en una oficina 12 o 14 horas seguidas.

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—Usted habla de que intentará nivelar la cancha para los limonenses. ¿A qué se refiere?

Ningún limonense que hoy está acá (en el GAM), si tuviera la posibilidad de trabajar en su provincia o en su cantón, de levantarse y ver a mamá, papá, a los hermanos, a la gente con la que fue al kinder, se vendría para acá.

Es más lindo vivir allá que acá; allá no hay tantas presas como acá. Allá usted en su casa puede sembrar un palito de limón, plátano, yuca. Ahora que yo vivo acá, a veces, ocupo un limón y me toca ir a comprarlo al supermercado y es carísimo un bendito limón y yo lo tengo allá en mi casa.

(En Costa Rica) Los índices de desarrollo y competitividad más bajos están en las costas. Las empresas o las zonas francas llegan y le dan valor agregado a la GAM, ensamblan un producto en San José y, ¿por dónde lo exportan?, por alguno de los puertos. ¿No es mejor que se instale la empresa en Matina, en Siquirres de Guacimo, en Pococí, Limón o Talamanca y que en media hora estén exportando?

El diputado Mangell Mc Lean compartía sus zapatos con una hermana para ir al colegio

La lógica es que Costa Rica tuviese dos capitales: la capital política, que debería ser San José, y la capital económica, que podría ser Limón o Puntarenas. Eso pasa en China, en Alemania, en Holanda, en todos los países desarrollados. Donde están los puertos hay riqueza y distribución.

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Pasó muchas limitaciones

—Usted no viene de una familia adinerada. ¿Cómo fue su niñez y su juventud?

Somos seis hermanos de mamá y papá. Mi mamá murió cuando yo tenía 18 años; esa es la experiencia más difícil que un ser humano tiene. Mi mamá no fue a mi graduación universitaria, a ninguna de las que he tenido. No fue a mi matrimonio, no conoció a mis hijos... Murió a los 37 años, muy jovencita.

No soy el mayor, pero tenía que atender a mis hermanos porque mi papá no estaba con nosotros. Cuando era el Día del Padre, me llegaban las invitaciones; cuando llegaba el Día de la Madre, yo iba a las actividades de mis hermanos, eso era bueno, pero la parte fea era que las quejas también me llegaban a mí.

Él no está acostumbrado a estar en una oficina todo el día, pero ve la diputación como una oportunidad para ayudar. (Rafael Pacheco)

Vivíamos limitaciones. Mi hermana mayor en un momento tuvo que pasarse al nocturno porque solamente había un par de zapatos. Yo tenía que usar los zapatos en la mañana y el bolsito, y llegar rápido para darle los zapatos y el bolsito a ella para que fuera al nocturno.

Trabajé en una platanera; uno iba y le pagaban como 600 colones por la mañana y le daban un racimo de plátanos. Eso nos resolvía muchísimo porque con esos plátanos hacíamos patacones, picadillo, de todo.

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Urge meterle mano a la ruta 32

—Para usted, ¿qué es lo primero que hay que resolver para ayudar a los limonenses?

El tema de la ruta 32. El Caribe costarricense sufre con los derrumbes. Cada vez que se cierra el cerro Zurquí, Costa Rica pierde aproximadamente un millón de dólares al día. Y el año pasado se cerró 30 días. ¿Cómo es posible que a esta altura de la vida no se haya logrado hacer algo para mitigar eso?

El gobierno ha hecho esfuerzos y yo soy respetuoso; está iluminando la ruta 32, pero la iluminación no va a mitigar los derrumbes. Está haciendo esfuerzos para tener Internet, eso está bien, pero no es la prioridad. Yo considero que la prioridad es construir túneles falsos. Es un modelo que ya muchos países del mundo tienen; lo que se hace es construir como una ‘visera’, para que el derrumbe caiga sobre ella y pase al otro lado; no es nada del otro mundo.

Mangell Mc Lean dice que urge dar una solución definitiva a los derrumbes de la ruta 32

Si nosotros construimos eso, la gente no perdería citas cuando cierran el Zurquí, ni tardaría horas en dar la vuelta por Turrialba para cruzar hacia San José.

Se mejoraría el empleo porque no se cancelarían las reservas en hoteles cada vez que cierran el Zurquí. Los emprendedores no sentirían la baja en las ventas. Hasta la seguridad mejoraría porque, si mejoran las condiciones de la provincia, habría más empleo y menos delincuencia. Los delincuentes no nacen, se involucran en el crimen organizado por la necesidad.