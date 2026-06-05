Si usted es de las personas que toma proteína en polvo o creatina, urge que lea esta advertencia

Si usted acostumbra consumir proteína en polvo o creatina, urge que lea la advertencia que hace el Colegio de Profesionales en Nutrición.

El consumo de proteína en polvo y creatina es impulsado por tendencias en redes sociales y eso ha hecho que muchas personas la consuman de forma inadecuada.

Los nutricionistas recuerdan que la mayoría de las personas pueden cubrir sus necesidades de proteína mediante una alimentación balanceada y que el uso de suplementos debe responder a una valoración profesional.

Muchas personas consumen proteína en polvo sin consultar a un especialista. (Canva)

“Batidos de proteína, creatina, cápsulas y otros suplementos forman parte de una tendencia que gana cada vez más popularidad entre personas que buscan mejorar su condición física, aumentar masa muscular o alcanzar objetivos estéticos”, informó el Colegio.

Sin embargo, la entidad advierte que muchas personas están incorporando estos productos a su rutina por influencia de redes sociales, recomendaciones de internet o consejos de terceros, sin conocer si realmente los necesitan.

LEA MÁS: FMI plantea nuevos impuestos para Costa Rica, ¿cómo afectaría a las familias?

¿Realmente es necesaria la proteína en polvo?

El doctor Emmanuel Solórzano, vocero del Colegio, explica que existe la falsa percepción de que consumir más proteína o utilizar creatina garantiza mejores resultados físicos o una mejor salud, cuando en realidad las necesidades nutricionales son diferentes para cada persona.

“Los requerimientos de proteína varían según factores como la edad, la composición corporal, el estado de salud y el nivel de actividad física. Sin embargo, rara vez una persona requiere consumir cantidades excesivas de proteína. En la mayoría de los casos, una alimentación balanceada permite cubrir adecuadamente las necesidades diarias”, señala Solórzano.

El nutricionista indicó que los suplementos proteicos suelen estar indicados únicamente en situaciones específicas, como personas con sarcopenia, pacientes con requerimientos nutricionales particulares o personas que buscan aumentar masa muscular y no logran cubrir sus necesidades mediante la alimentación habitual.

Una buena alimentación cubre las necesidades de proteína. (Canva)

No todos los productos cumplen los estándares adecuados

Los nutricionistas también advierten que uno de los principales riesgos del consumo indiscriminado de suplementos es la adquisición de productos que no cumplen con estándares adecuados de calidad e inocuidad.

Algunos productos pueden contener cantidades de proteína inferiores a las declaradas en la etiqueta, mientras que otros podrían presentar contaminación con sustancias no deseadas, bacterias o incluso metales pesados.

“Antes de consumir cualquier suplemento, es importante recibir orientación profesional para determinar si realmente existe una necesidad y cuáles son las opciones que cumplen con criterios de calidad y seguridad para el consumidor”, asegura Solórzano.

LEA MÁS: Joven de Guácimo viajará a China con una misión especial: honrar la memoria de su mamá

¿Qué es la creatina y cuándo se recomienda?

La creatina es un compuesto que el organismo produce de manera natural y que funciona como una fuente rápida de energía para los músculos durante actividades de alta intensidad.

Su suplementación puede ser útil principalmente en personas que realizan entrenamientos de fuerza o buscan aumentar masa muscular, ya que favorece el rendimiento físico y la recuperación muscular. No obstante, los nutricionistas recalcan que no todas las personas ni todos los deportes requieren el uso de creatina.

Comer saludablemente da al organismos los nutrientes necesarios, no hacen falta suplementos. (Nina Cordero)

“Cada disciplina deportiva tiene demandas específicas y cada persona posee objetivos diferentes. Por eso es importante evitar recomendaciones generalizadas y realizar una valoración individual antes de iniciar cualquier suplementación”, explicó el vocero del CPN.

Grandes fuentes de proteína

Los profesionales en nutrición recuerdan que una dieta equilibrada puede aportar toda la proteína que una persona promedio necesita para mantenerse saludable.

Alimentos como carnes, pollo, pescado, huevos, leche y productos lácteos son excelentes fuentes de proteína de alta calidad. Asimismo, opciones vegetales como los frijoles, lentejas y garbanzos también contribuyen significativamente al cumplimiento de los requerimientos diarios.