FMI plantea nuevos impuestos para Costa Rica, ¿cómo afectaría a las familias?

Las recomendaciones que publicó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Costa Rica podrían golpear el bolsillo de muchas familias, pues expertos señalaron que son cambios orientados a fortalecer las finanzas públicas y aumentar el crecimiento económico del país a largo plazo, pero afectando aspectos básicos del pueblo.

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El informe del FMI, publicado la semana pasada, indicó que se debe aplicar impuestos a la canasta básica y gravar el salario escolar.

En cuanto a la canasta básica, se recomendó aplicar un 13% del IVA.

Fernando Rodríguez, experto en economía, señaló que aún no se puede determinar de cuánto sería el aumento en colones, pues depende del consumo de cada familia.

El FMI publicó un informe en el que enumeró varias recomendaciones para Costa Rica con el fin de fortalecer las finanzas públicas. Señaló que se podría imponer un 13% del IVA a la canasta básica. (Creada por Gemini/Gemini)

“No todos consumimos lo mismo. Hay gente que tiene un consumo más fuerte en unos alimentos que otros. También hay que ver cuál es la decisión de qué gravar y qué no”, explicó.

“Uno puede hacer un cálculo sobre la base de un consumo promedio y analizar cuánto podría pagar adicionalmente la gente. No es una cantidad exagerada de plata, pero sí va a implicarles un gasto adicional”, añadió.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada en enero de este año, el gasto corriente promedio mensual por hogar fue de 830.661 colones.

Un hogar de ingresos más bajos tuvo un gasto promedio mensual de 277.606 colones, mientras que uno de ingresos más altos registró 2.244.983 colones.

“El consumo es ya, de por sí, muy caro para las familias costarricenses. Los bienes de consumo básico, salud y educación que estaban con el IVA del 1% van a pasar al 13%, lo que significaría un aumento sustantivo en el precio de medicamentos, atenciones de salud, arroz y frijoles”, comentó Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional.

Por otra parte, el FMI recomendó aplicar un impuesto al salario escolar, lo que aumentaría la recaudación en un 0,3% del PIB.

El salario escolar es una bonificación que reciben los trabajadores del Estado.

“No nació exento; los primeros años que se pagó el salario escolar se cobraba impuesto de renta. No tiene sentido exonerárselo a todo el mundo y sería bueno que quienes reciben salarios más altos puedan contribuir. Es un principio de justicia tributaria”, dijo Rodríguez.

También se sugirió reducir el monto mínimo exento del pago de renta para asalariados, aumentando el cobro a quienes tienen mayores ingresos.

“Afectaría a todos los niveles salariales que estén por encima del mínimo exento; hoy es más de 900.000 colones. Mucha gente que gana entre 800.000 y 900.000 colones y no pagaba, les tocaría aportar un poquitito”, señaló Rodríguez.

Leiner Vargas calificó el paquetazo fiscal contra la clase trabajadora, que propone el FMI, como nefasto para el bienestar de la población.

“Me parece que primero hay que hacer un esfuerzo por cobrar bien los impuestos que existen. Hay muchísimo por hacer antes de cargar sobre los hombros de los trabajadores más impuestos como pretende el FMI”, dijo.

El economista afirmó que los trabajadores no soportan más cargas tributarias y que imponer más IVA a los sectores de menores ingresos profundizaría la pobreza.

Las recomendaciones que hizo el FMI podría impactar el bolsillo de muchas familias, según los economistas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otras recomendaciones del FMI

En el informe, el FMI enumeró otras recomendaciones, entre ellas eliminar exenciones de IVA en boletos aéreos, alquiler de vehículos, equipos médicos, productos forestales y premios de lotería.

También consideró que el país debe destinar más recursos a carreteras, puertos y ferrocarriles, educación y capacitación técnica, programas de cuido infantil y atención de adultos mayores, transferencias sociales focalizadas, pensiones no contributivas, seguridad pública y atención primaria en salud.

El FMI señaló que, sin reformas, las reservas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podrían agotarse a mediados de la década de 2030, mientras que las del Seguro de Enfermedad y Maternidad podrían acabarse antes de 2030.

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Por eso recomendó fortalecer la atención primaria y preventiva, reducir costos mediante nuevas tecnologías, revisar coberturas de tratamientos de alto costo y realizar reformas al sistema de pensiones.

Fernando Rodríguez comentó que, si eventualmente el gobierno acata las recomendaciones, la población debería elaborar un presupuesto y definir prioridades para canalizar mejor sus recursos. También recordó la importancia de cumplir con las obligaciones financieras.

El FMI recomendó destinar más recursos a la educación, atención primaria, seguridad pública y otros ámbitos. (Europa Press)

Por su parte, Leiner Vargas señaló que el FMI no propuso una gestión más adecuada de la deuda pública.

“La deuda pública y sus intereses están cerca de 5 puntos porcentuales del PIB, lo cual es un abuso, con tasas y plazos de negociación por encima de los que tienen otros países”, dijo.

¿Qué dice el gobierno?

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, informó que presentará a la presidenta Laura Fernández un plan fiscal para atender las recomendaciones del FMI.

Chaves afirmó que parte del problema ocurre porque los bancos apostaron tradicionalmente al dólar y otras monedas extranjeras, en detrimento del colón, y que la situación actual del tipo de cambio ha reducido su liquidez y generado pérdidas.

Aunque no detalló el contenido del plan, indicó que incluirá acciones de corto, mediano y largo plazo para que el Gobierno genere más ingresos.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que iba a presentarle a Laura Fernández un plan fiscal para atender las recomendaciones del FMI. (Casa Presidencial/Captura de pantalla)

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