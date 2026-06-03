¿Cuándo son los próximos feriados? Tome nota para que planee su descanso

Miles de trabajadores ya cuentan los días para disfrutar del próximo feriado, una pausa que muchos aprovecharán para descansar, viajar o compartir en familia.

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Si usted es uno de ellos, el próximo feriado está cerca para que planee su escapadita.

Según el calendario del Ministerio de Trabajo, el sábado 25 de julio los trabajadores podrán descansar por la Anexión del Partido de Nicoya.

El próximo feriado será a finales de julio por la Anexión del Partido de Nicoya. Este es de pago obligatorio. ( - /Shutterstock)

Este feriado es de pago obligatorio, es decir, si usted no labora ese día, su patrono debe reconocerle el salario.

Por otra parte, si usted labora en esa fecha, el patrono debe pagarle el doble.

Recuerde que, según el artículo 148 del Código de Trabajo, ninguna persona trabajadora está obligada a laborar en un día feriado.

Si usted se opone a trabajar en algún feriado, su patrono no puede sancionarlo.

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Otros feriados cercanos

En el mes de agosto habrá tres feriados en los cuales los trabajadores podrán descansar.

El domingo 2 de agosto (de pago no obligatorio) se conmemorará a la Virgen de los Ángeles; en esta fecha los fieles llegarán a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, para pedirle oraciones a la Negrita.

Según el calendario del Ministerio de Trabajo, en agosto habrá 3 feriados. Según el Código del Trabajo, ninguna persona trabajadora está obligada a laborar en días feriados. (Canva/Canva)

Días previos a esa fecha, habrá peregrinaciones desde diferentes partes del país.

Además, el sábado 15 de agosto se celebrará el Día de la Madre. Este feriado es de pago obligatorio.

El último feriado de agosto es el lunes 31, en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. No es de pago obligatorio.

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