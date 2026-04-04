Estos son los feriados que quedan en el 2026 (uno cae esta semana que viene)

No se ha ni terminado la Semana Santa y muchos ya están pensando cuándo cae el próximo feriado, así que si usted es uno de esos, pues le tenemos buenas noticias porque el próximo cae en pocos días.

Esta semana que viene cae el feriado del 11 de abril. (Shutterstock)

Aquí le dejamos la información de ese feriado y de los demás que quedan para este año:

- Sábado 11 de abril (pago obligatorio).

- Viernes 1 de mayo (pago obligatorio).

- Sábado 25 de julio (pago obligatorio).

- Domingo 2 de agosto (pago no obligatorio).

- Sábado 15 de agosto (pago obligatorio).

- Lunes 31 de agosto (pago no obligatorio).

- Martes 15 de setiembre (pago obligatorio).

- Martes 1 de diciembre (pago no obligatorio).

- Viernes 25 de diciembre (pago obligatorio).

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Tome en cuenta los feriados que quedan para que haga planes. (Canva)

Los patronos no pueden obligarlo a trabajar

El Ministerio de Trabajo recuerda que ninguna persona está obligada a trabajar en los feriados; solamente si está de acuerdo, los puede laborar. En caso de negarse a hacerlo, los trabajadores no pueden ser sancionados.

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Hay que tomar en cuenta que, para el pago de los feriados de pago obligatorio, las empresas cuya modalidad de pago es mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados. En estos casos, deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o del mes, incluyendo el feriado. Si trabajan ese día, deben agregar el salario de un día sencillo para cumplir con el pago doble que establece la ley.

Si la persona trabaja horas extra en un día feriado de pago obligatorio, entonces estas deberán remunerarse con pago triple.

Tome en cuenta el detalle del pago de los feriados. (Canva)

En el caso de los de pago no obligatorio, a quienes se les paga por semana, no ganarían salario ese día si no lo trabajan. Los trabajadores que ganan quincenal o mensual ya los tienen incluidos en su salario.

En cuanto a las horas extra, quienes trabajan en feriado de pago no obligatorio y ganan por semana, la hora extra se multiplica por 1.5 (sencillo), mientras que para quienes laboran en feriado de pago no obligatorio, pero se les paga quincenal o mensual, la hora extra se multiplica por 3 (doble).