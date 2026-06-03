¿Le llegó un recibo de agua más alto de lo normal? Expertos explican qué debe revisar y cómo puede reclamar

¿Le pasa que le suben montones el recibo del agua y no sabe por qué? Esta es una historia que muchos escuchan casi todos los días: consumidores reclaman porque les aumentaron la factura de este servicio indispensable.

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Esto le pasó a una mamá de tres hijos, todos menores de edad. Ella pagaba más de 20.000 colones al mes por el servicio de agua y, en abril, recibió una noticia que la hizo irse de espaldas.

Le ajustaron el monto del cobro del agua a 48.000 colones. Después de recibir semejante factura, hizo lo posible para averiguar por qué le subieron tantísimo el recibo e interpuso el respectivo reclamo.

Varios consumidores han denunciado aumentos en el recibo del agua. Los expertos explicaron varias razones que provocarían el ajuste. (Shixart1985/Wikimedia Commons)

Otro ejemplo es un vecino de Pavas, que denunció en 2025 que le llegó un recibo del agua que alcanzó 1 millón de colones.

El joven comentó que normalmente pagaba entre 8.000 y 10.000 colones. En su casa se consumía muy poca agua, pues él y su pareja trabajaban fuera de ella.

Sin embargo, de repente, el monto subió a 1 millón de colones.

Como estas, hay muchas historias de familias que sufren por el aumento en el recibo del agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) u otras instituciones prestadoras de este servicio, como las Asadas, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) o las municipalidades.

¿Por qué le aumentan la factura del agua?

Rolando Chaves, ingeniero electromecánico, y Yesenia Calderón, especialista del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), enumeraron una serie de factores por los cuales les aumenta la factura del agua a los consumidores.

Uno de ellos es que hay mucho consumo de agua.

Calderón explicó que si una persona abre un tubo y lo deja abierto, eso puede generar un consumo mucho mayor.

“A veces uno oye que el inodoro sigue botando agua, eso consume un montón de agua. Si estoy bañándome y me estoy enjabonando, pero dejo el tubo abierto, se acumula mucho consumo”, dijo.

También mencionó que el cambio del medidor puede afectar el recibo. Incluso, si usted vive en una casa vieja y no ha cambiado el inodoro, puede tener problemas con el monto que paga mes a mes por el consumo.

El ingeniero electromecánico señaló que el cobro de la factura del agua es distinto según el tipo de vivienda que uno tiene.

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“No es lo mismo cobrar en una casa normal, un residencial o un condominio, ya sea vertical o no vertical. Los consumos de los condominios verticales actualmente son casi tres veces más caros; el agua o el metro cúbico de agua es más caro que en los residenciales o casas normales”, dijo Chaves.

Comentó que hay muchas fugas o pérdidas de agua en la red de distribución, ya sea porque las tuberías se revientan, no hay un buen control o un buen mantenimiento. Esto es un problema que puede ocurrir en los condominios.

Una fuga de agua es una de las causas por las cuales le sube el recibo a los consumidores. (Redes sociales/Redes sociales)

“Anteriormente se utilizaba, e inclusive todavía se usa, la tubería PVC, pero como Costa Rica es un país muy sísmico, hay mucho movimiento de tierra y las tuberías tienden a reventarse”, mencionó el ingeniero.

Otro factor por el cual le suben a una persona el recibo es una falla en los sistemas de bombeo.

“Si hay una fuga de agua, el medidor comienza a contar y, con base en él, se hace la facturación según los metros cúbicos consumidos mensualmente”, dijo.

¿Qué pueden hacer los consumidores cuando reciben una factura alta?

Cuando un consumidor se da cuenta de que le subieron la factura del agua, puede hacer un promedio de cuánto pagaba mes a mes por el servicio.

“Por ejemplo, puede decir que en enero le llegó un consumo de 10.000 colones, en febrero 12.000 colones, en marzo 11.000 colones y en abril se disparó a los 20.000 colones. Aquí puede haber una falla humana, que se haya digitalizado mal el monto o que exista un problema dentro de la casa o en la red de distribución”, dijo Chaves.

Luego, se debe llamar al AyA u otra institución de servicio público, según la que utilice en su casa, para que hagan el respectivo estudio.

Incluso, se puede contratar a un profesional en servicios hidráulicos para determinar el problema del aumento en el consumo de agua.

“Hay una forma muy sencilla de revisar y es cerrando todas las llaves del agua en la casa. Se revisa el medidor, si no está contabilizando, significa que la casa está bien, pero si ocurre lo contrario, significa que hay una fuga”, comentó Chaves.

Los consumidores pueden reclamar el aumento en el recibido del agua ante el AyA. Si no están satisfechos con la resolución, pueden ir a la Sala Constitucional para que intervenga. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Primero se reclama al AyA y luego a la Sala IV

El abogado Boris Acosta explicó que los clientes pueden presentar un reclamo ante el AyA para que realice el respectivo estudio de campo y verifique que no haya fugas u otra causa.

Sin embargo, si acudieron a todos los medios y no están satisfechos con el resultado, ya sea por falta de atención a su caso o por otra razón, pueden presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

“El agua es parte de los derechos fundamentales de las personas. Si usted no encuentra satisfacción porque una institución no dio una solución real o, por lo menos, una objetiva, puede pedirle a la Sala IV que intervenga para que se realice el estudio que quedó pendiente”, comentó el especialista.

Los consumidores pueden hacer el reclamo ante el AyA, sin importar si el servicio es brindado por una Asada, alguna municipalidad u otra institución prestadora, pues es el ente rector general del agua.

Le consultamos al AyA sobre el tema desde el pasado jueves, pero no hemos obtenido respuesta.

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